Gabi Roncatti usará brilhos na make de Carnaval Divulgação

Publicado 18/01/2026 05:00

Rio - O Carnaval começa oficialmente no próximo mês, mas já tem vários bloquinhos espalhados pela cidade maravilhosa. Com isso, é hora de começar a pensar na maquiagem para curtir a folia em grande estilo. Queridinho da mulherada, o brilho segue como tendência neste ano. Cores e pedrarias também ganham destaque nas produções.

"O brilho continua em alta, assim como glitter, pedrarias e pontos de cor, mas tudo aplica O Dia do de forma estratégica. A maquiagem não precisa ser pesada para ser impactante. O foco agora é valorizar o rosto e respeitar o estilo de cada pessoa", explica o maquiador Guilherme Serpa.

A pele com acabamento natural é mais indicada nesta época do ano devido as altas temperaturas. Já os olhos se tornam o ponto principal do visual, com aplicações de sombras coloridas, pedrinhas e até mesmo glitter. "É uma maquiagem que funciona bem para bloquinhos e festas ao ar livre. Ela chama atenção, mas não pesa. O segredo está na preparação da pele e no uso dos produtos certos".

E é fácil aderir às tendências. Guilherme ensina um passo a passo simples, que começa com a limpeza e hidratação da pele, seguida da aplicação de um primer de longa duração, principalmente nas áreas onde haverá brilho. "A base deve ser leve e resistente ao suor. Nos olhos, as sombras cremosas ajudam a fixar melhor o glitter. Já as pedrarias devem ser aplicadas com cola própria para maquiagem", aconselha.

Para quem não gosta de exageros, dá para entrar na moda incluindo apenas um detalhe na make: "Às vezes, um ponto de brilho bem colocado no canto dos olhos ou abaixo da sobrancelha já transforma completamente o visual. Menos pode ser muito mais", garante.

O maquiador, por fim, dá dicas para a maquiagem durar por mais tempo. "Finalizar tudo com spray fixador faz muita diferença. Outra dica é usar lenços para retirar a oleosidade ao longo do dia, sempre com leves batidinhas, sem esfregar. Isso mantém a maquiagem bonita por mais tempo".

A atriz e risoterapeuta Gabi Roncatti, que vive intensamente esta época do ano, já planeja a produção para curtir a folia. "'Quero usar e abusar da maquiagem simples e elegante, mas sem dispensar o brilho. Aaquelas que realçam sem exagerar. Quando a maquiagem é leve, a gente se sente linda de um jeito natural. Dá vontade de sair maquiada pro carnaval todos os dias, aproveitando cada momento com alegria, confiança e essa energia boa que só o Carnaval traz".