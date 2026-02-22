Boiadeira deixou os fios pretos de lado e apostou em tons terrosos - Reprodução / Instagram

Publicado 22/02/2026 05:00

Rio - Ana Castela é a nova morena iluminada do pedaço. A cantora, conhecida como Boiadeira, deixou os fios pretos de lado e apostou em tons terrosos. O novo visual da artista movimentou as redes sociais e promete fazer sucesso nos salões, já que tanto o corte quanto a cor são tendências dessa estação do ano.



"É um cabelo empoderado, é como se fosse uma transição de 'menina da fazenda para o mulherão Boiadeira'. O corte e a cor evidenciam ainda mais as formas do rosto dela", aponta o hair designer Victor Padinha. "Certamente esse novo cabelo fará sucesso nos salões devido à fama da Ana. Ela é um fenômeno no sertanejo e tem o visual muito desejado, tanto nos looks quanto nos fios".



O tom escolhido pela Boiadeira foi o terroso, com nuances de marrom. "A mechas estão nas cores caramelo e avelã e ajudam a iluminar o rosto dela. Esse tom traz mais contraste à pele e ao contorno do rosto. Dá até um ar mais sexy", aponta o profissional, que alerta. "Esse tom é exclusivo para as morenas. As pessoas de pele dourada não ficam tão bem com ele".



Já o corte eleito pela cantora foi o 'blunt bob'. "Ele tem um tamanho médio, linhas retas e texturas nas pontas para dar volume e movimento. Como o movimento maior desse corte é na frente, ele mostra ainda mais a beleza da Ana", explica Victor. "É um corte que pode ser usado por todas as mulheres, porém não é tão aconselhável para mulheres de rosto redondo. O profissional precisa ficar atento a quantidade de volume e movimento para o cabelo não ficar over", completa.

Segundo o hair designer, o visual de Ana está em alta nesta estação. "Os cabelos médios a curtos são atemporais e podem ser usados tanto na primavera-verão quanto no outono-inverno. Em relação as cores, existem inúmeras variações de tons terrosos que pode esquentar ou esfriar a pele, evidenciando as qualidades do perfil e dando aquelas escondidas nos defeitos. Mas uma coisa é certa, a cor ideal no cabelo da mulher nunca sai de moda".





