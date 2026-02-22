Boiadeira deixou os fios pretos de lado e apostou em tons terrososReprodução / Instagram
"É um cabelo empoderado, é como se fosse uma transição de 'menina da fazenda para o mulherão Boiadeira'. O corte e a cor evidenciam ainda mais as formas do rosto dela", aponta o hair designer Victor Padinha. "Certamente esse novo cabelo fará sucesso nos salões devido à fama da Ana. Ela é um fenômeno no sertanejo e tem o visual muito desejado, tanto nos looks quanto nos fios".
O tom escolhido pela Boiadeira foi o terroso, com nuances de marrom. "A mechas estão nas cores caramelo e avelã e ajudam a iluminar o rosto dela. Esse tom traz mais contraste à pele e ao contorno do rosto. Dá até um ar mais sexy", aponta o profissional, que alerta. "Esse tom é exclusivo para as morenas. As pessoas de pele dourada não ficam tão bem com ele".
Já o corte eleito pela cantora foi o 'blunt bob'. "Ele tem um tamanho médio, linhas retas e texturas nas pontas para dar volume e movimento. Como o movimento maior desse corte é na frente, ele mostra ainda mais a beleza da Ana", explica Victor. "É um corte que pode ser usado por todas as mulheres, porém não é tão aconselhável para mulheres de rosto redondo. O profissional precisa ficar atento a quantidade de volume e movimento para o cabelo não ficar over", completa.