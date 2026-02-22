Deborah Albuquerque apostá nos chás - Divulgação

Publicado 22/02/2026 05:00

Rio - Se jogou nos bloquinhos, bebeu todas e comeu muita besteira? Não se preocupe! Com o início oficial do ano, pós-carnaval, é hora de retomar a alimentação saudável ou até mesmo começar a dieta prometida na virada do ano. Reforçar a hidratação e ingerir mais frutas e verduras estão entre as dicas para desintoxicar o organismo depois de enfiar o pé na jaca.

"O ideal é ajudar o corpo a eliminar as toxinas acumuladas. Esse processo contribui para reduzir o inchaço, melhora o funcionamento do sistema digestivo, a disposição e facilita o emagrecimento", explica a nutricionista Renata Branco.

A profissional ressalta que a primeira semana após a folia deve ser focada em recompor as energias. "É fundamental aumentar o consumo de água, água saborizada e chás, além de priorizar frutas, legumes, verduras e grãos integrais", lista.

Entre as sugestões, Renata destaca um chá funcional para ser consumido ao longo do dia. "O chá verde com canela, gengibre e cardamomo é uma excelente opção. Ele é rico em cafeína, fitoquímicos, vitaminas e minerais que ajudam a acelerar o metabolismo, combatem a retenção de líquidos e contribuem para a saúde do coração", afirma.

Entre outros benefícios da bebida estão a "redução do colesterol, fortalecimento da imunidade e, como contém teanina, substância com efeito tranquilizante, ajuda a reduzir o estresse".



A apresentadora Deborah Albuquerque conta que vai apostar nos chás para desintoxicar. "Depois de dias de folia, o corpo sente. No pós-carnaval, eu gosto de investir em alguns chás para ajudar a desinchar e reequilibrar o organismo. Não é milagre, é autocuidado mesmo. Hidratação, alimentação mais leve e esses chás fazem parte do meu ritual depois da maratona carnavalesca".

Receita indicada pela nutricionista:

Ingredientes

- 2 colheres de sopa de chá verde

- 1 colher de sopa da mistura de canela em pau, cardamomo e gengibre desidratado

- 2 limões cortados em rodelas

- 1 litro de água



Modo de fazer: Ferva a água, acrescente os ingredientes e deixe em infusão por cerca de 10 minutos junto com as rodelas de limão. Depois é só retirar as ervas e consumir ao longo do dia.