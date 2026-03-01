Marina Ruy Barbosa usa maquiagem monocromática - Reprodução do Instagram

Marina Ruy Barbosa usa maquiagem monocromáticaReprodução do Instagram

Publicado 01/03/2026 05:00

Rio - Tendência nas passarelas, a maquiagem monocromática conquistou a mulherada pelo estilo moderno e praticidade. Marina Ruy Barbosa, Isis Valverde e Bianca Andrade estão entre as famosas que já apostaram no visual, que consiste em usar a mesma família de cor nos olhos, lábios e bochechas. A boa notícia é que a moda é democrática e cheia de charme.

"Eu acredito que funciona, sim, para praticamente todo mundo. O ponto principal não é a técnica em si, mas entender qual cor valoriza mais cada pessoa e como dosar a intensidade. Dá para adaptar desde um visual super natural até algo mais elaborado, sem perder harmonia", explica o maquiador Tiko Ferraz.

Para quem quiser apostar na make monocromática, o modo de aplicação do produto faz toda a diferença. "Uma dica simples é começar pelas bochechas, esfumando bem. Depois, usar o restinho do produto nos dedos ou no pincel para aplicar nos olhos de forma suave. Nos lábios, vale dar batidinhas, criando aquele efeito de boca naturalmente corada. Isso deixa tudo mais leve e integrado", sugere o profissional.

A escolha da cor a ser usada é determinante, já que tons muito distantes do subtom da pele podem deixar o visual artificial. "Sempre observe o subtom. Cores como pêssego, rosado e terracota são muito democráticas. Para o dia a dia, gosto de trabalhar próximo ao tom natural da boca ou da pele, porque o resultado fica harmônico sem esforço", comenta Tiko.

O maquiador, ainda, aconselha: "Prefira produtos cremosos, fáceis de espalhar e que funcionem bem tanto na boca quanto nas bochechas. Também observe se o produto sela bem na pele e não fica pegajoso. Textura e versatilidade são essenciais".

"Não existe maquiagem proibida, mas alguns ajustes são importantes. Peles oleosas se beneficiam de produtos mais sequinhos para evitar que tudo escorra ao longo do dia. Já em peles maduras, eu prefiro texturas cremosas e leves, que entregam viço sem marcar linhas. O formato do rosto não limita, mas iluminação e contorno suave ajudam a equilibrar", orienta o profissional.

A influenciadora digital Natália Cangueiro se rendeu à moda da make monocromática. "Uso praticamente todos os dias porque ela facilita muito a rotina. Em poucos minutos consigo um visual arrumado, harmônico e com cara de ‘bem cuidada’, sem precisar pensar em várias combinações de cores. É aquela maquiagem que funciona tanto para um compromisso de trabalho quanto para algo mais casual", analisa.

"Essa tendência ganhou força justamente porque conversa com a vida real. As pessoas querem praticidade, produtos multifuncionais e resultados bonitos sem excesso. A maquiagem monocromática entrega tudo isso: menos produtos na nécessaire, menos tempo em frente ao espelho e um efeito elegante, que parece pensado, mesmo sendo simples", completa.