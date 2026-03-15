Bruna Marquezine abandona cabelão e surge com corte curtinho - Reprodução Instagram

Bruna Marquezine abandona cabelão e surge com corte curtinhoReprodução Instagram

Publicado 15/03/2026 05:00

Rio - Bruna Marquezine é um ícone da TV, do cinema e da moda! Recentemente, a atriz de 30 anos surgiu com o cabelo mais curtinho e surpreendeu os fãs. O corte adotado pela artista, conhecido como "french bob", um chanel na altura do maxilar, fez sucesso entre a mulherada e se destacou pela praticidade e sofisticação.

"O corte segue uma estética que vem ganhando força internacionalmente: o chanel curto na linha do maxilar. É um corte minimalista, elegante e muito alinhado às tendências que devem continuar fortes em 2026", afirma Kelly Taise, especialista em visagismo.

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O cabeleireiro Valter Ferreira comenta que o french bob é tendência por unir sofisticação e praticidade. "Esse tipo de corte valoriza muito os traços do rosto e traz uma imagem elegante de forma imediata. Ele tem uma base mais reta e estruturada, o que cria um visual moderno e atemporal. Muitas mulheres estão buscando exatamente esse tipo de estilo, que é sofisticado, mas fácil de manter no dia a dia", explica.

A versatilidade é outro ponto forte do corte. "Apesar de ter uma base mais definida, ele pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo. Funciona muito bem em fios lisos, mas também pode ser ajustado para cabelos ondulados ou cacheados. O importante é respeitar o movimento natural do fio e adaptar a técnica de corte para valorizar essa textura", orienta Valter, que, ainda, aponta a praticidade na finalização dos fios.

"É um corte que pode ser usado tanto com acabamento mais polido, alinhado com escova ou chapinha, quanto de forma mais natural, com textura e movimento. Essa versatilidade faz com que ele seja uma escolha cada vez mais popular entre mulheres que querem um visual moderno sem abrir mão da praticidade", complementa.

Pelo olhar técnico do visagismo, dois fatores são observados: a harmonia do rosto e a mensagem que o corte transmite. A estrutura reta do french bob, por exemplo, traz uma sensação de firmeza. "Quando olhamos pela intenção de imagem, o resultado funciona muito bem. A base reta cria uma linha mais firme no visual, que transmite segurança, elegância e modernidade. Cortes com linhas mais definidas costumam passar uma imagem mais forte e sofisticada, e isso combina muito com o momento atual da atriz", diz Kelly.

Apesar de ser lindo e democrático, quem for adotar o corte precisará ficar atento à à manutenção frequente. "Em cerca de dois meses o crescimento do cabelo já começa a tirar essa linha bem definida da base. Mas é justamente essa linha marcada que dá ao corte seu ar moderno e sofisticado", conclui a visagista.