Ana Maria Braga usa maquiagem em tons de roxo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga usa maquiagem em tons de roxoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/03/2026 05:00

Rio - Motivo de discussão entre Maxiane e Ana Paula Renault no "BBB 26", a maquiagem na cor roxa se destaca no outono-inverno neste ano. Do lavanda ao violeta profundo, o tom sofisticado e moderno pode ser usado tanto no dia a dia quanto em eventos sociais. Outras tendências que ganham força nesta estação mais amena são a pele natural e as sombras metalizadas.

"A principal tendência hoje é a liberdade. Não existe mais um único padrão, e isso é o mais interessante", afirma a maquiadora Giovanna Figueiredo. "A maquiagem acompanha o comportamento. Hoje, as pessoas querem se reconhecer no espelho, mas também explorar novas formas de se expressar", completa.

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Com acabamento iluminado, a pele natural segue em alta. "A ideia não é esconder a pele, mas valorizar. Esse visual transmite cuidado e sofisticação sem exagero", explica Giovanna. Para obter este efeito, as bases fluidas, corretivos pontuais e iluminadores são indicados e criam o efeito de viço saudável.

Os tons de roxo se mostram presentes nos olhos e lábios. "A maquiagem roxa é versátil e democrática. Tons mais claros ficam lindos em peles claras, enquanto os mais intensos valorizam peles morenas e negras. Tudo depende da intensidade e da proposta", comenta a maquiadora.

O brilho e as texturas marcantes, encontrados em sombras metalizadas e iluminadores intensos, também fazem sucesso. "Essa é uma maquiagem pensada para se destacar. Ela funciona quase como um acessório dentro do look", analisa a especialista. Já o blush deixa de ser apenas um detalhe na make, se usado com técnicas que ajudam a valorizar os contornos do rosto. "Ele ajuda a construir a identidade da maquiagem e pode mudar completamente o resultado final", conclui Giovanna.