Ana Maria Braga usa maquiagem em tons de roxoReprodução de vídeo / TV Globo
Tons de roxo ganham destaque nas maquiagens de outono-inverno
Pele natural e sombras metalizadas também estão em alta nesta estação
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