Isis Valverde aposta em esmalte metalizado - Reprodução do Instagram

Isis Valverde aposta em esmalte metalizadoReprodução do Instagram

Publicado 19/04/2026 05:00

Rio - A mudança de estação traz novas tendências para a moda, incluindo o tom das unhas. Com as temperaturas mais amenas, o outono-inverno une o minimalismo sofisticado, do estilo "clean girl", às escolhas mais marcantes e modernas, como o metalizado.

"O estilo 'clean girl' valoriza unhas com acabamento impecável e cores mais neutras, como bege, rosado e branco suave. É uma estética que transmite cuidado e elegância sem exagero, combinando com qualquer ocasião", comenta a manicure Bárbara Santana.

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Com acabamento brilhante e reflexivo, os esmaltes metalizados também aparecem como uma das grandes tendências da temporada, especialmente em tons como prata, dourado e grafite. "Os metalizados voltam com força porque criam um contraste interessante com os looks mais sóbrios do inverno. Eles iluminam as mãos e trazem personalidade, mesmo em produções mais básicas", afirma a profissional.



Em variações mais quentes e sofisticadas, os tons terrosos, que incluem o caramelo, terracota suave, chocolate quente, telha e alaranjados queimados, seguem fazendo sucesso. "Essas cores são perfeitas para quem busca elegância sem abrir mão de um toque de cor. Elas combinam muito bem com roupas de meia-estação e ajudam a criar um visual mais acolhedor", explica Bárbara.

Clássico, o branco aparece tanto em versões mais cremosas quanto translúcidas, reforçando a estética clean, enquanto o preto continua sendo símbolo de sofisticação e atitude. "O branco é versátil e transmite leveza, enquanto o preto é marcante e elegante. São cores que nunca saem de moda e que sempre ganham releituras a cada temporada", pontua a manicure



Outra tendência que chama atenção é o retorno das unhas longas, em diferentes formatos, como stiletto e coffin (com ponta reta e laterais paralelas). "Elas permitem explorar mais formatos, cores e acabamentos. É uma tendência para quem gosta de ousar e transformar as unhas em um verdadeiro acessório de estilo", conclui.