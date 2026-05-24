Gabi Roncatti inclui a sopa no cardápio - Divulgação

Gabi Roncatti inclui a sopa no cardápioDivulgação

Publicado 24/05/2026 05:00 | Atualizado 24/05/2026 08:43

Rio - Basta as temperaturas diminuírem um pouquinho para as sopas ganharem espaço no cardápio. Quentinhas, nutritivas e gostosas, elas são uma ótima opção para quem deseja uma alternativa saudável para controlar a fome ou até mesmo para auxiliar no processo de emagrecimento.

"As sopas funcionam muito bem no outono-inverno porque trazem conforto térmico e ajudam no controle da fome. Quando associamos legumes, verduras, proteínas magras e ingredientes anti-inflamatórios, conseguimos criar refeições nutritivas, com baixa densidade calórica e boa saciedade. Isso ajuda bastante quem está em processo de emagrecimento", afirma o nutrólogo Rhuan Lopes.

A proposta da sopa detox é utilizar ingredientes naturais e nutritivos, ricos em fibras, vitaminas e minerais, favorecendo saciedade e equilíbrio alimentar. Entre os ingredientes indicados para incluir no caldo estão: abóbora, couve, gengibre, cenoura, alho-poró, espinafre, frango, legumes variados e temperos naturais.

O médico alerta, porém, que receitas muito líquidas e pobres em proteínas podem aumentar a fome ao longo do dia. "Quando a sopa é bem estruturada, contendo proteína, fibras e gordura boa, ela pode sim substituir almoço ou jantar eventualmente. O problema está nas versões muito restritivas, que oferecem poucas calorias e acabam aumentando a fome ao longo do dia. O ideal é sempre pensar em equilíbrio nutricional", orienta.

Outro ponto importante, segundo Ruhan, é que não existe necessidade de consumir sopa detox diariamente para obter resultados. "Ela pode entrar na rotina algumas vezes na semana como estratégia para equilibrar a alimentação, aumentar o consumo de vegetais e ajudar no déficit calórico. O emagrecimento sustentável acontece através da constância e não de medidas extremas", destaca.

Sobre a perda de peso, o médico diz que não existe uma quantidade padrão de quilos eliminados, já que o resultado depende de fatores individuais como metabolismo, sono, atividade física e adesão ao plano alimentar. "O emagrecimento saudável não deve ser medido apenas pela balança. Existem pacientes que conseguem perder alguns quilos já nas primeiras semanas quando organizam alimentação, inflamação, sono e comportamento alimentar. Mas o foco principal deve ser construir um processo sustentável, sem promessas exageradas ou soluções rápidas", ressalta.

Além das sopas, algumas estratégias simples podem ajudar no controle da fome durante os dias frios. Entre elas estão manter a hidratação adequada, evitar longos períodos em jejum e priorizar refeições ricas em proteínas e fibras. "Muita gente reduz a ingestão de água no inverno e isso interfere diretamente na saciedade. Outra dica importante é evitar começar o dia consumindo açúcar e carboidratos simples, porque isso aumenta o pico glicêmico e favorece mais fome ao longo do dia. Priorizar proteínas, vegetais, alimentos ricos em fibras e refeições quentes mais equilibradas ajuda muito no controle do apetite".



A risoterapeuta Gabi Roncatti é do tipo que gosta de tomar uma sopinha nos dias mais amenos. "Ela me ajuda a manter minha alimentação equilibrada sem sair da dieta. Como eu sou celíaca, sempre procuro ingredientes que façam bem para o meu corpo e aumentem meus nutrientes. Gosto de colocar beterraba, cenoura, batata, batata doce, brócolis e também uma proteína leve, normalmente peito de frango desfiado, que ajuda bastante na saciedade. Outra coisa que eu amo fazer é finalizar com um mix de ervas e alho assado para intensificar o sabor sem pesar", conta.

Quer incluir a sopa no cardápio? O nutrólogo Rhuan Lopes indica duas receitas. Confira!

Sopa detox de abóbora com gengibre e frango desfiado



Ingredientes



500g de abóbora picada

1 filé de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura média picada

1 pedaço pequeno de gengibre ralado

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta a gosto

Salsinha para finalizar

700 ml de água



Modo de preparo: Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite até dourarem levemente. Acrescente a abóbora, a cenoura e o gengibre. Adicione a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Bata tudo no liquidificador ou com mixer até formar um creme homogêneo. Volte para a panela, acrescente o frango desfiado e ajuste os temperos. Finalize com salsinha.



Sopa detox de couve, alho-poró e espinafre



Ingredientes



2 folhas de couve picadas

1 xícara de espinafre

1 alho-poró cortado em rodelas

1 batata pequena picada

1 cenoura pequena picada

1 dente de alho

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta a gosto

700 ml de água

Frango desfiado opcional para aumentar a proteína



Modo de preparo: Refogue o alho e o alho-poró no azeite. Acrescente a batata e a cenoura e deixe cozinhar com a água até ficarem macias. Bata no liquidificador até formar um creme. Volte para a panela e adicione a couve e o espinafre picados, cozinhando por mais alguns minutos. Se desejar, acrescente frango desfiado para tornar a refeição mais completa.



Benefícios nutricionais: A combinação de vegetais verdes fornece fibras, vitaminas e minerais importantes para o organismo. A presença da proteína ajuda no controle da fome e evita picos de fome ao longo do dia, tornando a sopa uma alternativa equilibrada para o inverno.