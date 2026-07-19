Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram

Virginia FonsecaReprodução do Instagram

Publicado 19/07/2026 05:00

Rio - Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores recentemente ao aparecer, em um vídeo publicado nas redes sociais, raspando os pelos finos do rosto com uma lâmina. A técnica usada pela influenciadora digital é conhecida como dermaplaning e tem como objetivo deixar a pele mais lisa, iluminada e com melhor acabamento para a maquiagem. Além da loira, outras famosas como Jade Picon, Gkay e Flávia Pavanelli também já fizeram o procedimento.

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O cirurgião plástico facial Dr. André Baraldo explica que o dermaplaning promove uma esfoliação superficial da pele, removendo células mortas e os pelos finos da face. Ele ainda menciona o maior mito em relação à técnica: "Uma das dúvidas mais frequentes é se os pelos voltam mais grossos depois da raspagem. Isso não acontece. O procedimento corta apenas a parte externa do fio, sem alterar sua estrutura ou estimular um crescimento diferente. Essa impressão ocorre porque o pelo nasce com a extremidade reta após o corte, mas sua espessura permanece exatamente a mesma", explica.

Apesar de ser minimamente invasivo, o procedimento exige conhecimento e cuidados necessários, já que pode provocar irritações, vermelhidão e aumentar a sensibilidade da pele. "Existe uma esfoliação mecânica que deixa a pele mais vulnerável nas primeiras horas. Quando o dermaplaning é feito de maneira inadequada ou sem os cuidados recomendados, podem surgir irritação, ardência, vermelhidão e até pequenas lesões que comprometem a barreira de proteção da pele", diz o especialista.

Sendo assim, pessoas com acne ativa, rosácea, dermatites ou qualquer processo inflamatório na pele devem evitar o procedimento. "Nesses casos, o mais importante é tratar a doença de base antes de pensar em procedimentos estéticos", orienta André.

O cirurgião plástico facial ainda alerta sobre a exposição solar logo após o dermaplaning. "A pele fica temporariamente mais exposta aos efeitos da radiação ultravioleta porque parte da camada córnea foi removida. Isso aumenta o risco de vermelhidão, sensibilidade e do surgimento de manchas, especialmente em pessoas predispostas à hiperpigmentação. O ideal é evitar exposição solar direta nas primeiras horas e manter o uso rigoroso de protetor solar, com reaplicações ao longo do dia."

Embora o resultado estético seja percebido logo após a sessão, o médico ressalta que o procedimento não substitui tratamentos voltados para o rejuvenescimento facial ou para o tratamento de alterações da pele.

"O dermaplaning oferece um efeito estético temporário de suavidade e luminosidade, além de favorecer a aplicação da maquiagem e dos produtos de skincare. No entanto, ele não trata flacidez, manchas ou envelhecimento da pele. Cada paciente precisa ser avaliado individualmente para definir quais procedimentos realmente são indicados para alcançar esses objetivos."

