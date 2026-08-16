Lívia Andrade usa biquíni e lenço com estampa de biquíni em dia de praia - Reprodução do Instagram

Lívia Andrade usa biquíni e lenço com estampa de biquíni em dia de praiaReprodução do Instagram

Publicado 16/08/2026 05:00

Rio - A tradicional estampa de bolinhas está longe de ser coisa do passado. O poá voltou com tudo e caiu nas graças da mulherada ao surgir em novas cores, modelagens, proporções e combinações. Famosas como Lívia Andrade , Larissa Manoela, Bianca Andrade e Maisa já aderiram à tendência e apostaram na padronagem em peças como biquínis, blusas, calças e mais.

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"Tendências vão, voltam e são revisitadas o tempo todo, mas quase nunca retornam exatamente da mesma forma. E o poá é um ótimo exemplo disso. É uma estampa clássica, que atravessa décadas e carrega uma memória afetiva muito forte, mas que agora reaparece com uma leitura contemporânea", comenta a consultora de imagem e moda Sophia Marins.

A boa notícia é que, além de linda, a estampa é democrática. "Todo mundo pode usar! Uma dica é prestar atenção à proporção e às cores. De forma geral, poás maiores podem aumentar visualmente a região onde estão, enquanto os menores tendem a ter um efeito mais discreto e podem ajudar a afinar a silhueta. As cores também influenciam: fundos escuros tendem a diminuir visualmente, enquanto fundos claros e estampas com bastante contraste podem ampliar e chamar mais atenção", ensina a especialista.

Clássico, o poá preto e branco segue como uma boa escolha para compor o visual e pode ser incorporado em looks mais modernos se combinados com jeans de modelagem moderna, alfaiataria, uma terceira peça estruturada ou acessórios atuais. As estampas de bolinhas em outros tons também ganham destaque.

Quem ainda não se sente confortável com uma peça inteira estampada pode começar a usar a tendência por meio dos acessórios ou por peças com bolinhas menores. "Você pode usar em um lenço, uma bolsa, um sapato ou até em pequenos detalhes da roupa, sem que ela seja a protagonista do look", lista Sophia.



Para quem gosta de ousar, o poá pode ser combinado com listras, xadrez e outras padronagens. "Procure um ponto de conexão entre as estampas, como uma cor em comum, e brinque com proporções diferentes, por exemplo, um poá menor com uma listra maior. Isso ajuda a criar harmonia na composição. No final, não existe uma única maneira certa de usar. O importante é a produção conversar com a sua personalidade, com a imagem que você quer comunicar e, claro, você se sentir bem usando", ensina Sophia.

Assim com muitas famosas, a influenciadora Sophia Cit aderiu à tendência. "Gosto de combinar o poá com peças mais neutras, mas também acho muito interessante misturar com outras estampas, principalmente listras, quando quero um look mais fashionista. É uma tendência fácil de adaptar e dá para usar tanto em uma produção mais romântica quanto em um visual mais moderno e despojado."