Estresse térmico representa um risco real para a saúde dos foliões Reprodução

Publicado 27/02/2025 09:00

Olá, meninas!

Com as temperaturas atingindo níveis recordes, o Carnaval de 2025 promete ser um dos mais quentes dos últimos anos. O calor intenso, que já bateu nível 4, intensificando o fenômeno conhecido como estresse térmico, representa um risco real para a saúde dos foliões, podendo causar desidratação, tontura, desmaios e até problemas cardiovasculares.

O médico Nikyallan Rodrigues, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Iguaçu (Unig), alerta para os principais perigos do calor extremo e compartilha estratégias essenciais para curtir a festa sem comprometer o bem-estar. É preciso ficar atento aos sinais do corpo.

Os principais riscos

“O maior perigo é a desidratação, que pode causar tontura, desmaios e mal-estar. A exposição prolongada ao sol forte também pode resultar em insolação e queimaduras na pele. Além disso, o calor excessivo aumenta a fadiga e pode acelerar os batimentos cardíacos, principalmente quando combinado com o consumo de álcool”, explica Nikyallan.

Não à toa os foliões do bloco Loló de Ouro, que desfilou semana passada pela Praça Mauá, no Rio, não resistiram e se jogaram nas águas do chafariz do Museu do Amanhã. Embora algumas pessoas duvidem das previsões de uma sensação térmica de 70 graus, o fato é que ela pode estar oscilando entre 50 e 60 graus, dependendo do nível de exposição direta ao sol e da ventilação ou condições físicas do ambiente.

Preocupada com os riscos à saúde dos moradores e visitantes que estão na cidade, a Prefeitura do Rio já divulgou uma lista de locais classificados de “ilhas de resfriamento” onde os mais incomodados pelas altas temperaturas podem buscar o refresco de árvores e de circulação de vento.

Dicas para evitar problemas com o calor

Para minimizar os riscos, o especialista sugere algumas medidas preventivas:

- Hidrate-se constantemente: beba água regularmente, mesmo sem sentir sede.

- Roupas adequadas: prefira roupas leves, claras e de tecidos que facilitem a transpiração.

- Protetor solar: aplique e reaplique o filtro solar ao longo do dia.

- Evite exageros no álcool: a bebida aumenta a desidratação e pode potencializar os efeitos do calor.

- Alimentação leve: frutas, lanches naturais e alimentos refrescantes ajudam a manter o equilíbrio térmico do corpo.

- Busque locais frescos: sempre que possível, descanse em áreas com sombra ou em locais climatizados.

Onde encontrar ilhas de resfriamento, para além dos pontos indicados pela prefeitura, e atendimento médico?

“Durante o Carnaval, pontos de apoio com água e sombra são instalados em praças, estações de metrô e shoppings. Além disso, é essencial evitar espaços abafados e superlotados. Se o calor for excessivo, molhe o rosto, a nuca e os pulsos com água fria para ajudar a baixar a temperatura corporal”, orienta o médico da Unig.

Ele também reforça a importância de conhecer as rotas de fuga e os postos de atendimento médico antes de se aventurar na folia. “Os sites dos eventos geralmente indicam no mapa onde estão localizados os postos de saúde. Informe-se com antecedência”, sugere.

Quando procurar ajuda?

“Fraqueza, tontura, dor de cabeça e batimentos cardíacos acelerados são sinais de que o calor pode estar afetando o corpo. Se isso acontecer, procure um local mais fresco, beba água e descanse. Se alguém desmaiar ou apresentar confusão mental, busque atendimento médico imediatamente”, alerta o especialista.

O que é estresse térmico e como aliviar?

O estresse térmico ocorre quando o corpo não consegue se adaptar ao calor excessivo, causando irritabilidade, cansaço extremo e dores de cabeça. Para evitar o problema, é fundamental beber líquidos, buscar áreas ventiladas e evitar esforço físico sob o sol. Com cuidados simples, é possível curtir o Carnaval sem colocar a saúde em risco. O calor pode ser intenso, mas a diversão e a prevenção devem andar lado a lado.