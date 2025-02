A cantora mexicana Alicia Villarreal fez o sinal universal de ajuda contra violência doméstica em um show - Reprodução

Publicado 27/02/2025 09:41

Um vídeo que viralizou recentemente mostra a cantora mexicana Alicia Villarreal fazendo o sinal universal de ajuda contra a violência doméstica. O gesto acontece enquanto ela está no palco durante um de seus shows. O episódio deixou os fãs preocupados e acendeu um alerta sobre o caso.

“A atitude da cantora reforça a necessidade de não se calar diante de abusos oriundos de relacionamentos tóxicos. Se todas as mulheres que vivem em um cenário de violência doméstica conseguissem falar, denunciar, sinalizar e encontrar uma rede de apoio que favoreça a proteção e a denúncia, teríamos uma queda significativa e necessária nos números de feminicídio no país”, destaca a psicanalista Andrea Ladislau.

O gesto universal feito pela cantora é um sinal reconhecido mundialmente como um pedido de socorro para vítimas de violência doméstica e de gênero. O movimento consiste em levantar uma das mãos, mostrar a palma e dobrar o polegar.

“A violência doméstica é uma realidade que atinge milhões de mulheres em todo o mundo, comprometendo sua segurança e dignidade. Muitas vítimas permanecem em silêncio por medo ou dependência emocional e financeira, reforçando a necessidade de conscientização e apoio efetivo. Romper o ciclo da violência, comunicando às autoridades e buscando ali medidas como o afastamento do agressor e restrição de contato, como exemplo a medida protetiva, são garantidas por legislações como a Lei Maria da Pena no Brasil. A Lei garante medidas protetivas de urgência como restrições do agressor e também assistência à vítima”, destaca o advogado o advogado Tiago Juvêncio.

Após o show, um advogado de Alicia divulgou que ela denunciou o marido, o produtor Cruz Martínez. A imprensa mexicana também divulga que Cruz teria agredido e tentado asfixiar a cantora.

“Diversos canais estão disponíveis e destacamos no Brasil o Disque 180, que oferece orientação em caminho a denúncias para os órgãos competentes. Já o 190 deve ser acionado em casos de emergências. Delegacias especializadas e centros de referência da mulher também prestam atendimento jurídico, psicológico e social. A orientação é que a vítima jamais se cale. No menor gesto de agressão física ou psicológica, procure a polícia e comunique o fato”, finaliza Tiago.

É preciso dar um basta nesses casos de violência. Todos os dias muitas mulheres sofrem nas mãos de seus agressores. São mulheres e meninas que sofrem com abusos, violência doméstica, sexual, psicológica, agressões, além dos casos de de feminicídios que só aumentam.