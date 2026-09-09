Saiba como montar um menu especial sem estourar o orçamento - Divulgação

Saiba como montar um menu especial sem estourar o orçamentoDivulgação

Publicado 09/09/2026 07:00

Olá, meninas!

Setembro chegou e, com ele, aquela vontade de falar de casamento! Afinal, dizem que este é o novo mês das noivas , e quem está planejando o grande dia sabe que cada detalhe conta. Vestido, decoração, música... mas vamos combinar que a gastronomia também é uma parte importantíssima dessa experiência.

Afinal, quem não ama chegar a uma festa e ser recebido com uma comida deliciosa, bebida geladinha e aquele serviço que faz a gente se sentir especial? E, hoje, os casamentos estão cada vez mais com a cara dos noivos, inclusive à mesa.

Para entender o que está em alta nos buffets, como escolher o serviço ideal e até como economizar sem deixar de oferecer uma experiência especial aos convidados, conversamos com Pitágoras Leite, dono da Pitágoras Leite Gastronomia (@pitagorasleitegastronomia).

Confira as dicas do chef:

Chef Pitágoras Divulgação

Para quem está começando a organizar um casamento, qual é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração na hora de escolher o buffet?



Antes de pensar propriamente no cardápio, eu acredito que os noivos precisam definir que experiência querem proporcionar aos seus convidados. O casamento precisa ter a identidade do casal, e a gastronomia faz parte dessa construção.



É importante considerar o horário, o local, o perfil e o número de convidados e, principalmente, o estilo da celebração. A partir daí, conseguimos desenhar um serviço que faça sentido para aquela festa.



Também costumo dizer que não se deve escolher um buffet apenas pela degustação. Claro que a comida precisa ser excelente, mas existe uma grande operação por trás dela. Equipe, logística, estrutura de cozinha, reposição e capacidade de atender bem todos os convidados são fundamentais. Um bom buffet é aquele que entrega qualidade no prato e tranquilidade aos noivos.



Hoje os casamentos estão cada vez mais personalizados. Quais são as principais tendências de buffet que devem se destacar?



Acredito que a grande tendência seja justamente a personalização. Estamos deixando para trás aquele conceito de que todo casamento precisa seguir a mesma fórmula.



Os casais querem se reconhecer na própria festa, e isso chegou definitivamente à gastronomia. Vejo crescer muito as estações interativas, cozinhas abertas, finalizações ao vivo, pequenos pratos circulando durante diferentes momentos da celebração e bares que também fazem parte da experiência e da cenografia.

Pitágoras promove uma verdadeira experiência gastronômica Divulgação



Outro movimento muito bonito é a valorização da gastronomia afetiva. Uma receita de família, uma lembrança da infância, um ingrediente regional ou até um prato relacionado à história do casal pode ganhar uma apresentação contemporânea e fazer parte do menu.



Hoje, luxo não é necessariamente excesso. Luxo é identidade, cuidado e experiência.



Como montar um cardápio que agrade diferentes paladares sem deixar o casamento com aquela sensação de “mais do mesmo”?



Para mim, o segredo está no equilíbrio. Não acredito que seja necessário oferecer uma quantidade enorme de opções para agradar a todos. Prefiro um cardápio mais preciso, com menos itens e excelente execução.



Podemos começar com sabores leves e frescos, avançar para preparações mais marcantes e combinar uma boa proteína, um peixe, massas ou risotos, além de uma opção vegetariana realmente pensada como protagonista.



Mas gosto sempre de incluir algum elemento de surpresa. Pode ser uma receita brasileira reinterpretada, um ingrediente regional ou algo relacionado à memória afetiva dos noivos.



Quando o convidado prova algo e pensa “eu conheço esse sabor, mas nunca experimentei dessa maneira”, conseguimos sair do lugar-comum. Gastronomia também é memória.



Além da comida, o serviço faz toda a diferença. O que observar ao contratar uma equipe de buffet?



Eu costumo dizer que comida excelente sem um bom serviço não sustenta uma grande festa.



O convidado percebe quando precisa procurar um garçom, quando a bebida demora, quando existe fila ou quando uma estação não é reposta no momento certo. Por isso, é importante que os noivos conheçam não apenas o cardápio, mas também a estrutura operacional do buffet.



É preciso entender quem estará à frente da operação, como a equipe será dimensionada, como funcionará a cozinha e de que maneira o buffet trabalhará integrado ao cerimonial e aos demais fornecedores.



Quando tudo funciona bem, o serviço quase se torna invisível. O convidado simplesmente aproveita a festa. E, para chegar a essa naturalidade, existe muito planejamento nos bastidores.



Para os casais com orçamento mais apertado, como economizar sem abrir mão de uma experiência bonita e bem servida?



Minha principal orientação é não confundir economia com perda de qualidade. É possível economizar fazendo escolhas inteligentes.



Um cardápio menor e muito bem executado pode ser muito mais interessante do que uma quantidade enorme de opções. Ingredientes sazonais, produtos brasileiros e preparações afetivas também podem resultar em pratos sofisticados sem necessariamente elevar tanto o investimento.



O formato do serviço é outro ponto importante. Dependendo do perfil do casamento, um bom coquetel combinado com estações gastronômicas e pequenas porções pode proporcionar uma experiência dinâmica, elegante e muito bem servida, além de otimizar a operação.



Sempre pergunto aos noivos: “O que é realmente importante para vocês?”. Quando entendemos as prioridades, conseguimos definir onde investir e onde simplificar.



Sofisticação não está na quantidade. Está nas escolhas, no cuidado e na maneira como tudo é apresentado.



No final, o convidado talvez não se lembre de quantos pratos foram servidos, mas certamente vai se lembrar se foi bem recebido, se comeu bem, se se divertiu e de como se sentiu naquele casamento. É essa memória que buscamos criar. Outro movimento muito bonito é a valorização da gastronomia afetiva. Uma receita de família, uma lembrança da infância, um ingrediente regional ou até um prato relacionado à história do casal pode ganhar uma apresentação contemporânea e fazer parte do menu.Hoje, luxo não é necessariamente excesso. Luxo é identidade, cuidado e experiência.Para mim, o segredo está no equilíbrio. Não acredito que seja necessário oferecer uma quantidade enorme de opções para agradar a todos. Prefiro um cardápio mais preciso, com menos itens e excelente execução.Podemos começar com sabores leves e frescos, avançar para preparações mais marcantes e combinar uma boa proteína, um peixe, massas ou risotos, além de uma opção vegetariana realmente pensada como protagonista.Mas gosto sempre de incluir algum elemento de surpresa. Pode ser uma receita brasileira reinterpretada, um ingrediente regional ou algo relacionado à memória afetiva dos noivos.Quando o convidado prova algo e pensa “eu conheço esse sabor, mas nunca experimentei dessa maneira”, conseguimos sair do lugar-comum. Gastronomia também é memória.Eu costumo dizer que comida excelente sem um bom serviço não sustenta uma grande festa.O convidado percebe quando precisa procurar um garçom, quando a bebida demora, quando existe fila ou quando uma estação não é reposta no momento certo. Por isso, é importante que os noivos conheçam não apenas o cardápio, mas também a estrutura operacional do buffet.É preciso entender quem estará à frente da operação, como a equipe será dimensionada, como funcionará a cozinha e de que maneira o buffet trabalhará integrado ao cerimonial e aos demais fornecedores.Quando tudo funciona bem, o serviço quase se torna invisível. O convidado simplesmente aproveita a festa. E, para chegar a essa naturalidade, existe muito planejamento nos bastidores.Minha principal orientação é não confundir economia com perda de qualidade. É possível economizar fazendo escolhas inteligentes.Um cardápio menor e muito bem executado pode ser muito mais interessante do que uma quantidade enorme de opções. Ingredientes sazonais, produtos brasileiros e preparações afetivas também podem resultar em pratos sofisticados sem necessariamente elevar tanto o investimento.O formato do serviço é outro ponto importante. Dependendo do perfil do casamento, um bom coquetel combinado com estações gastronômicas e pequenas porções pode proporcionar uma experiência dinâmica, elegante e muito bem servida, além de otimizar a operação.Sempre pergunto aos noivos: “O que é realmente importante para vocês?”. Quando entendemos as prioridades, conseguimos definir onde investir e onde simplificar.Sofisticação não está na quantidade. Está nas escolhas, no cuidado e na maneira como tudo é apresentado.No final, o convidado talvez não se lembre de quantos pratos foram servidos, mas certamente vai se lembrar se foi bem recebido, se comeu bem, se se divertiu e de como se sentiu naquele casamento. É essa memória que buscamos criar.