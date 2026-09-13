estampa de zebra - Reprodução/Pinterest

estampa de zebraReprodução/Pinterest

Publicado 13/09/2026 00:00

A oncinha pode até ser um clássico, mas, nesta primavera, quem está roubando a cena é a zebra! A estampa em preto e branco chega com uma pegada moderna, divertida e daquelas que dão um up imediato no visual. E o melhor: não precisa ser uma mulher superfashionista para entrar na brincadeira.

Uma das formas mais interessantes de apostar na tendência é com uma calça de zebra. Como a peça já chama bastante atenção, uma blusa mais básica ajuda a equilibrar a produção sem deixar o look sem graça. É aquele tipo de combinação que funciona tanto para um compromisso durante o dia quanto para um programa mais descontraído.

O blazer também entra nessa história. A peça, que já é queridinha por deixar qualquer produção mais arrumadinha, ganha outra personalidade quando aparece na estampa. Com jeans e peças mais neutras, fica moderno sem parecer que você passou horas pensando no look.

Agora, se a ideia é chegar chegando, o vestido longo de zebra é daqueles que fazem todo o trabalho sozinho. O contraste do preto com o branco deixa a produção marcante e cheia de presença. Para completar, acessórios mais discretos ajudam a manter o equilíbrio.

No fim das contas, a zebra mostra que o animal print pode, sim, se reinventar. E parece que a primavera de 2026 vai ser bem mais listrada do que a gente imaginava!

Boca natural: batom clarinho volta a conquistar as mulheres

Boca natural - Reprodução/Internet

Boca naturalReprodução/Internet

Sabe aquele batom clarinho que deixa a boca bonita sem parecer que você passou horas se maquiando? Pois é, ele está de volta! Tons rosados, nude e o famoso “cor de boca” vêm conquistando espaço entre as mulheres que preferem uma maquiagem delicada e natural.

A tendência combina com tudo e funciona tanto para o dia a dia quanto para uma produção mais arrumada. Além disso, conversa perfeitamente com a valorização da beleza real, que destaca os traços sem esconder o rosto atrás de muita maquiagem.

Para um resultado mais delicado, os batons cremosos ou com brilho suave são ótimas escolhas. Já quem prefere um acabamento sequinho pode apostar no matte em uma cor próxima ao tom natural dos lábios.

E nada de aposentar os batons escuros! O clarinho chega como mais uma opção para aqueles dias em que queremos praticidade, leveza e uma boca bonita sem complicação.



Beleza da Alma

“A esperança é um sonho acordado.” — Aristóteles.

