Edu Guedes e Ana Hickmann @nilsonversattifotografia/@daniversattifotografia
No último sábado, dia 12, os dois disseram “sim” em uma cerimônia realizada na fazenda do casal, em Araras, no interior de São Paulo. Depois de dois anos de relacionamento, Ana e Edu celebraram o amor cercados por familiares e amigos. E fizeram questão de dividir com o público alguns dos momentos mais especiais desse dia.
Mas, para mim, o que mais emociona nessa história é olhar para Ana e perceber uma mulher que se permitiu recomeçar. A vida nem sempre segue o roteiro que a gente imaginou. Existem fases difíceis, momentos que machucam e capítulos que precisam chegar ao fim para que outros possam começar.
E Ana encontrou, ao lado de Edu, a oportunidade de escrever uma nova história. Um amor que começou a partir de uma amizade e que, com o tempo, ganhou outro significado. Em maio deste ano, ela contou que Edu insistiu para se aproximar e que o reencontro dos dois aconteceu no momento certo da vida.
E que bonito é quando a gente se permite viver novamente, não é mesmo? Quando o coração, depois de tantas experiências, encontra espaço para acreditar outra vez. Não é sobre apagar o que passou, mas sobre entender que a vida continua e que ainda existem muitos motivos para sorrir.
O casamento também teve um significado especial para os filhos. Ana foi levada ao altar por Alezinho, enquanto Maria Eduarda acompanhou Edu. Foi uma cena que simbolizou não apenas a união de duas pessoas, mas também o encontro de duas famílias.
Nas redes sociais, os dois definiram o dia 12 de setembro como uma data que ficará para sempre marcada em seus corações. Depois de uma semana de muita chuva, o céu se abriu justamente para a celebração. E eles disseram “sim” a uma vida que desejam que seja cheia de amor, felicidade e harmonia.
E eu acho que é justamente essa a beleza dessa história: Ana não está apenas vivendo um casamento. Está celebrando a possibilidade de ser feliz novamente.
Que esse novo capítulo venha leve, cheio de cumplicidade, carinho, respeito e muitos motivos para comemorar. Porque, meninas, quando a vida nos dá a oportunidade de recomeçar, a gente precisa ter coragem para abrir a porta.
E Ana abriu. Que seja feliz!
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