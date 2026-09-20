Veja as tendências que vão deixar os looks mais leves na estação - Reprodução/Internet

Veja as tendências que vão deixar os looks mais leves na estação Reprodução/Internet

Publicado 20/09/2026 00:00 | Atualizado 20/09/2026 08:27

Na próxima terça-feira, dia 22, começa oficialmente a primavera . E a chegada da nova estação já dá aquela vontade de abrir o armário, deixar as peças mais pesadas de lado e apostar em roupas leves, coloridas e femininas.

Para quem ama moda, essa também é uma ótima oportunidade para renovar os looks. Mas não precisa sair comprando tudo, viu? Uma peça nova ou até um acessório já pode transformar aquela roupa que você já tem em casa.

As estampas florais continuam com tudo na primavera. Elas aparecem tanto em desenhos pequenos e delicados quanto em flores maiores e mais marcantes. Para quem prefere um visual discreto, vale combinar uma peça estampada com outras lisas.

As cores alegres também prometem ganhar espaço. Rosa, amarelo, azul, verde e lilás podem aparecer nas roupas e acessórios. E quem não gosta de usar muita cor pode apostar em uma bolsa, sandália ou lenço colorido para dar aquele toque especial.

Os vestidos leves são outra aposta para os dias mais quentes. Curtinhos, longos ou soltinhos, eles são práticos e podem mudar de estilo dependendo dos acessórios. As saias também continuam em alta e combinam com camiseta, camisa, blusinha e até tênis.

E antes de correr para as lojas, meninas, vale dar uma olhada no que já está no armário. Aquela peça esquecida pode ganhar uma nova vida com uma combinação diferente.

No fim das contas, moda é também se sentir bem. A tendência pode inspirar, mas o mais importante é escolher aquilo que combina com você. Já podemos começar a preparar os looks para receber a nova estação!

Morango cravejado: a receita deliciosa que faz sucesso nas redes

Morango cravejado - Reprodução/Internet

Morango cravejadoReprodução/Internet

Vocês já viram a moda do morango cravejado? A receita está viralizando nas redes e, além de gostosa, fica tão bonita que parece uma verdadeira joia!

Para fazer, lave e seque muito bem os morangos. Em uma panela, misture uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo até formar um brigadeiro branco mais firme. Deixe esfriar.

Depois, envolva os morangos com o creme e leve à geladeira para firmar. Derreta chocolate ao leite ou meio amargo e faça os detalhes por cima. Para completar o efeito “cravejado”, finalize com confeitos ou pedacinhos de chocolate.

Um cuidado importante: o morango precisa estar bem sequinho antes de receber a cobertura. E, como a fruta solta água, o ideal é preparar próximo da hora de servir.

Pronto! Uma sobremesa fácil, bonita e perfeita para festas, encontros com as amigas ou simplesmente para matar aquela vontade de comer um docinho. Afinal, meninas, tem receita que a gente come primeiro com os olhos!

Beleza da Alma

“O coração tem razões que a própria razão desconhece.” — Blaise Pascal.

