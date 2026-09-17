Renda, flores, decotes e modelos leves estão entre as escolhas que prometem fazer sucesso entre as noivasReprodução/Internet

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Gardênia Cavalcanti
Olá, meninas!
Se tem uma coisa que mexe com o coração de quem está planejando o casamento é a hora de escolher o vestido. E não é para menos! O look do grande dia precisa ter a cara da noiva, valorizar o corpo e, principalmente, fazer com que ela se sinta linda e confortável para viver cada momento.

Neste ano, as tendências aparecem justamente com essa proposta: menos regras e mais personalidade. Modelos clássicos continuam com tudo, mas dividem espaço com vestidos mais leves, detalhes delicados e escolhas que deixam a produção com um toque único.

Românticos continuam em alta

Renda, flores, mangas delicadas e saias com movimento seguem entre as escolhas das noivas que sonham com um visual romântico. A diferença é que os detalhes aparecem de maneira mais delicada, sem necessariamente deixar o vestido carregado.

Decotes que valorizam

Os decotes também ganharam espaço, principalmente os que valorizam o colo de forma elegante. Modelos com decote reto, coração e ombros à mostra aparecem como opções para quem quer um vestido feminino e marcante, mas sem perder a delicadeza.

Vestidos mais leves

Para casamentos ao ar livre, na praia ou durante o dia, os vestidos leves são uma ótima pedida. Tecidos com movimento e modelos menos estruturados deixam a noiva mais confortável e combinam perfeitamente com cerimônias cercadas pela natureza.

Flores no vestido

As flores também estão aparecendo de diferentes maneiras. Podem estar bordadas, aplicadas sobre a renda ou até formar pequenos detalhes em pontos estratégicos do vestido. É uma escolha delicada para quem quer fugir do visual totalmente tradicional.

O clássico nunca sai de moda

E se você é daquelas que sempre sonhou com um vestido tradicional, pode ficar tranquila: ele continua lindo e atual. Saia volumosa, cintura marcada, véu longo e tecidos sofisticados seguem como escolhas certeiras. Afinal, tendência é importante, mas o vestido precisa fazer sentido para quem vai usá-lo.

No fim das contas, a melhor tendência é aquela que faz a noiva olhar no espelho e pensar: “É esse!”. Porque o vestido pode até seguir a moda, mas o grande segredo é que ele tenha a personalidade de quem está prestes a dizer o tão esperado “sim”.