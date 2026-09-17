Renda, flores, decotes e modelos leves estão entre as escolhas que prometem fazer sucesso entre as noivasReprodução/Internet
Neste ano, as tendências aparecem justamente com essa proposta: menos regras e mais personalidade. Modelos clássicos continuam com tudo, mas dividem espaço com vestidos mais leves, detalhes delicados e escolhas que deixam a produção com um toque único.
Românticos continuam em alta
Renda, flores, mangas delicadas e saias com movimento seguem entre as escolhas das noivas que sonham com um visual romântico. A diferença é que os detalhes aparecem de maneira mais delicada, sem necessariamente deixar o vestido carregado.
Decotes que valorizam
Os decotes também ganharam espaço, principalmente os que valorizam o colo de forma elegante. Modelos com decote reto, coração e ombros à mostra aparecem como opções para quem quer um vestido feminino e marcante, mas sem perder a delicadeza.
Vestidos mais leves
Para casamentos ao ar livre, na praia ou durante o dia, os vestidos leves são uma ótima pedida. Tecidos com movimento e modelos menos estruturados deixam a noiva mais confortável e combinam perfeitamente com cerimônias cercadas pela natureza.
Flores no vestido
As flores também estão aparecendo de diferentes maneiras. Podem estar bordadas, aplicadas sobre a renda ou até formar pequenos detalhes em pontos estratégicos do vestido. É uma escolha delicada para quem quer fugir do visual totalmente tradicional.
O clássico nunca sai de moda
E se você é daquelas que sempre sonhou com um vestido tradicional, pode ficar tranquila: ele continua lindo e atual. Saia volumosa, cintura marcada, véu longo e tecidos sofisticados seguem como escolhas certeiras. Afinal, tendência é importante, mas o vestido precisa fazer sentido para quem vai usá-lo.
No fim das contas, a melhor tendência é aquela que faz a noiva olhar no espelho e pensar: “É esse!”. Porque o vestido pode até seguir a moda, mas o grande segredo é que ele tenha a personalidade de quem está prestes a dizer o tão esperado “sim”.
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