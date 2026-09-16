Estrutura, segurança, contrato e planejamento estão entre os pontos que merecem atenção das noivas - Divulgação

Estrutura, segurança, contrato e planejamento estão entre os pontos que merecem atenção das noivasDivulgação

Publicado 16/09/2026 07:00

Olá, meninas!

Setembro vem ganhando cada vez mais espaço como o novo mês das noivas e, para quem está planejando subir ao altar, escolher o lugar onde esse grande dia vai acontecer é uma das decisões mais importantes.

Afinal, não basta se apaixonar pelas fotos: é preciso pensar em estrutura, conforto, segurança, contrato e, claro, na experiência que o espaço vai proporcionar aos noivos e convidados. Para ajudar nessa missão, conversamos com Marcos Ragazzi, à frente do Além dos Sonhos, em Guaratiba.

Marcos Ragazzi, idealizador do Além do Sonho Eventos Divulgação

Com mais de 40 anos de trajetória como paisagista e uma história construída em meio à natureza, Marcos reúne experiência e um olhar cuidadoso sobre eventos e celebrações. A seguir, ele compartilha dicas preciosas para quem quer evitar surpresas e escolher o espaço do casamento com mais tranquilidade.

Confira o bate-papo abaixo:

Marcos, para uma noiva que está começando a organizar o casamento, quais são os principais pontos que ela deve avaliar antes de escolher e contratar uma casa de festas?

O primeiro passo é conhecer o espaço pessoalmente. Por mais lindas e incríveis que sejam as fotos e os vídeos, a noiva precisa ver e viver o local, porque é ali que ela vai passar o dia mais importante da vida dela. Por isso eu sempre digo: visite, caminhe pelo lugar, imagine a cerimônia acontecendo ali. É esse encontro com o espaço que costuma dar a resposta.

Depois vêm os critérios práticos, e eles fazem toda a diferença: Capacidade real para o número de convidados, com circulação confortável, nunca no limite. Plano B para chuva que seja um espaço preparado de verdade, e não um improviso montado às pressas. No nosso caso, o Plano B é o Espaço Buganville, totalmente coberto, com lanternas flutuantes e luminárias que deixam o ambiente romântico e sofisticado, e ainda assim integrado à natureza. É um lugar tão especial quanto a área externa, e não uma segunda opção.

Estrutura de apoio completa: suíte da noiva, suíte do noivo, sala dos padrinhos, suítes de apoio para artistas e cerimonialista, banheiros e estacionamento privativo. Quanto mais robusta a estrutura, mais tranquilo é o dia para todo mundo. Acessibilidade, que para nós é essencial. Toda família tem alguém que precisa dela, e é por isso que temos rampas de acesso integradas às áreas da cerimônia e elevador panorâmico. O que está incluso e o que não está: gastronomia, equipe, mobiliário, horas de festa, hora extra e adicionais. Vale confirmar tudo isso ainda nas reuniões, com calma.

A forma como a equipe recebe você na visita. Esse é o melhor termômetro que existe. Fique atenta aos mínimos detalhes do atendimento, muito antes de qualquer conversa sobre assinar contrato. O cuidado com a noiva nesse primeiro momento costuma ser exatamente o cuidado que ela terá no dia.



Com quanto tempo de antecedência você recomenda que os noivos reservem o espaço? E por que o planejamento antecipado é tão importante, principalmente para quem deseja se casar em períodos mais disputados?

O ideal é de 12 a 18 meses. Para datas de alta procura, como maio, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro, e principalmente aos sábados, é comum a agenda fechar com dois anos de antecedência.

Planejar cedo importa por três razões. A primeira é a disponibilidade: data boa não espera. A segunda é financeira. Com mais tempo, o casal dilui o investimento em parcelas confortáveis, em vez de comprimir tudo em poucos meses.

A terceira, e talvez a mais bonita, é emocional. Casamento planejado com tempo é casamento vivido com leveza. Quando o noivado é curto, o casal acaba vivendo na correria e perde justamente a parte mais gostosa, que é curtir o processo. Há ainda um detalhe que poucos consideram: reservar o espaço primeiro organiza todo o resto.

Data e local definidos são o que permitem contratar cerimonial, decoração e fotografia com calma, e com os melhores profissionais ainda disponíveis.



Na hora de assinar o contrato, quais informações e cláusulas os noivos precisam conferir com atenção para evitar problemas, cobranças inesperadas ou até golpes?

Contrato bom é contrato detalhado. Se ele vier genérico, isso já diz muita coisa. Vale conferir com atenção: Data, horário de início e término, com o valor da hora extra definido em número, e não como "a combinar".

Descrição exata do que está incluso: quais ambientes, qual equipe, qual cardápio, quantos garçons, mobiliário, sonorização. Número de convidados contratado e como funciona o ajuste, para mais ou para menos. Cláusula de chuva e Plano B, com o nome do espaço alternativo escrito. Política de cancelamento e remarcação dos dois lados.

O que acontece se o casal cancelar e, com a mesma importância, o que acontece se a empresa não cumprir. Forma de pagamento e reajuste. Se houver correção por índice, é preciso estar escrito qual índice e em que periodicidade.

Multas e responsabilidades de cada parte. CNPJ da empresa no contrato, com pagamento sempre em conta jurídica. Nunca em conta de pessoa física. A regra é simples: o que foi prometido na visita precisa estar no papel. Promessa verbal não se sustenta no dia da entrega.

Estrutura, segurança, contrato e planejamento estão entre os pontos que merecem atenção das noivas Divulgação



Quais cuidados você recomenda para que os noivos verifiquem se a empresa e os fornecedores contratados são realmente confiáveis? Existem sinais de alerta que merecem atenção?

Peça para ver o espaço em funcionamento, ou logo após um evento. Converse com casais que já se casaram ali, e não apenas com os depoimentos escolhidos pela empresa.

Procure o nome da casa nas avaliações do Google, no Instagram, nos comentários, e observe principalmente como a empresa responde às críticas. Verifique CNPJ ativo, tempo de mercado, endereço e equipe fixos. E peça para conhecer as pessoas que estarão com você no dia, não só o vendedor.

Alguns sinais de alerta que eu considero sérios: Pagamento em conta de pessoa física, ou Pix para um nome que não é o da empresa. Recusa em entregar o contrato para o casal ler com calma antes de assinar.

Valor muito abaixo do mercado, porque isso quase sempre reaparece depois como cobrança extra. Dificuldade de agendar visita presencial. Ausência de portfólio de eventos reais realizados no próprio espaço. Casamento é confiança. Se em algum momento o casal sentir desconforto na comunicação, esse desconforto costuma se confirmar mais adiante.



Para finalizar, conte um pouco sobre a sua casa de festas: qual é a proposta do espaço, o que ele oferece e o que vocês consideram essencial para transformar um casamento em uma experiência especial para os noivos e convidados?

O Além do Sonho Eventos nasceu de uma crença simples: eventos de alto padrão precisam ser mais do que bonitos. Precisam ser sentidos. Localizado em Guaratiba, no Rio de Janeiro, somos um espaço totalmente integrado à natureza, com estrutura moderna e sofisticada, pensada para receber desde casamentos íntimos até grandes celebrações. Ao longo dos anos, construímos uma trajetória marcada pelo cuidado com cada detalhe, pelo respeito à história de cada casal e pela busca constante de uma experiência que supere expectativas. O que oferecemos não se replica, porque é a soma de um espaço extraordinário, de um time extraordinário e de um compromisso que vai além do contrato. Realizamos casamentos, aniversários, eventos corporativos e festas de quinze anos, mas nossa maior vocação, nossa maior missão e nossa maior paixão é realizar casamentos. Porque casamento é o maior sonho que existe. E sonhos merecem ser realizados com maestria.

Nossa missão

Realizar casamentos e celebrações únicas com maestria, transformando sonhos em experiências inesquecíveis, do primeiro contato até o último momento da festa.

Nossa missão começa muito antes do dia do evento. Ela nasce no primeiro atendimento, cresce ao longo de meses de cumplicidade, planejamento e atenção, e se completa quando vemos nos olhos de cada casal que entregamos tudo o que prometemos, e mais um pouco.

Fazemos isso com afeto, com dedicação e com a convicção de que o sonho do casal é sagrado. Ele não pode ser comprado nem padronizado. Por isso, cada projeto que sai daqui é único, pensado a quatro mãos, construído a partir da história de quem vai vivê-lo.

Nossa visão

Ser reconhecidos como o espaço de eventos mais exclusivo e afetivo do Rio de Janeiro. Um lugar onde a natureza, a sofisticação e a emoção se encontram para dar vida a sonhos guardados por muito tempo. Sabemos exatamente quem somos: um espaço integrado à natureza, com estrutura moderna, sofisticada e atemporal, projetado para ir muito além da organização de um evento. Somos realizadores de momentos que não se repetem.

O nosso público não busca preço. Busca valor, exclusividade e a certeza de estar entregando o momento mais importante da sua vida a quem vai tratá-lo com cuidado, competência e afeto. É exatamente isso que somos.

Nosso propósito

Ir além do sonho. Não apenas realizar eventos, mas criar vínculos reais entre o espaço, o time e cada família que nos confia o momento mais importante de sua vida. Quando um casal escolhe o Além do Sonho, ele não está contratando um espaço. Está escolhendo um parceiro. E essa parceria se constrói com respeito, com presença e com a entrega total de todos que fazem parte do nosso time.

Nossos valores

Afeto como método de trabalho

Cada cliente que chega até nós é recebido como família. O afeto não é um detalhe do nosso atendimento, é a base de tudo. Tratamos cada detalhe do casamento com o mesmo cuidado com que trataríamos o nosso próprio.

Excelência sem exceção

Do comercial à limpeza, do marketing à recepção, todos os membros do nosso time são treinados, preparados e comprometidos com um único padrão: o mais alto possível. Não existe detalhe pequeno quando o que está em jogo é o sonho de alguém.

Exclusividade e personalização

Não acreditamos em fórmulas. Cada casal tem sua própria história, e cada casamento que realizamos nasce dela. As referências são sempre deles. O nosso trabalho é transformar essas referências em algo extraordinário.

Comprometimento com o sonho alheio

O sonho do nosso cliente não pode ser comprado nem substituído. Por isso assumimos esse compromisso com seriedade, com presença e com a consciência de que errar não é uma opção quando o que está em jogo é insubstituível.

A valorização das pessoas

O Além do Sonho é feito de gente. Investimos continuamente no desenvolvimento do nosso time, por meio de treinamentos, imersões, capacitações e uma cultura de crescimento mútuo. Um time valorizado entrega experiências extraordinárias.

Integridade e confiança

Cada promessa que fazemos é cumprida. Cada detalhe acordado é entregue. A confiança que o nosso cliente deposita em nós é tratada com absoluta seriedade, e é essa confiança que transforma clientes em família. Além do Sonho não é um espaço. É a promessa de um sonho que se torna realidade.