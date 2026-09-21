Anitta será a Rainha de Bateria da Grande Rio do Carnaval de 2027 - Ewerton Pereira/Grande Rio

Anitta será a Rainha de Bateria da Grande Rio do Carnaval de 2027Ewerton Pereira/Grande Rio

Publicado 21/09/2026 19:39 | Atualizado 21/09/2026 21:49

Olá, meninas!





Falo também com o coração de quem tem uma história com essa escola. Estou na Grande Rio desde 2013 e, há quatro anos, tenho a alegria e a honra de ocupar o posto de musa.



São muitos carnavais, ensaios, encontros, alegrias, tensão antes de entrar na Avenida e, principalmente, muito amor por essa comunidade. A gente aprende que uma escola de samba não é apenas aquilo que o público vê durante pouco mais de uma hora na Sapucaí.

Ela chegou chegando. E, particularmente, fiquei muito feliz com a escolha de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio.Falo também com o coração de quem tem uma história com essa escola. Estou na Grande Rio desde 2013 e, há quatro anos, tenho a alegria e a honra de ocupar o posto de musa.São muitos carnavais, ensaios, encontros, alegrias, tensão antes de entrar na Avenida e, principalmente, muito amor por essa comunidade. A gente aprende que uma escola de samba não é apenas aquilo que o público vê durante pouco mais de uma hora na Sapucaí.



Existe uma família, uma comunidade e uma história que pulsa o ano inteiro.

Que está na escola tem que entender que não é só aparecer, é suar de verdade. Se doar, carnaval e o ano inteiro.



Por isso, celebro a chegada da nossa nova rainha.



E quero deixar registrado: seja muito bem-vinda, Anitta! Que seja um reinado feliz, intenso e verdadeiro.



Anitta é uma mulher que construiu uma das trajetórias mais impressionantes da música brasileira contemporânea. Larissa saiu de Honório Gurgel, no subúrbio do Rio de Janeiro, e foi conquistando espaços até transformar Anitta em um nome conhecido internacionalmente.



Ela cantou e encantou quando ainda existia muito preconceito contra quem vem das comunidades e periferias. Aprendeu idiomas, atravessou mercados, cantou em português, espanhol e inglês, fez parcerias internacionais, subiu em alguns dos maiores palcos do mundo e ajudou a colocar os ritmos brasileiros diante de uma audiência global.



Mas existe uma característica em sua trajetória que, para mim, merece ser destacada: coragem.



Coragem para querer mais. Para não aceitar que dissessem até onde uma menina do subúrbio poderia chegar. Coragem para administrar a própria carreira, mudar caminhos, se reinventar, enfrentar críticas e continuar.

Anitta nunca foi uma artista que passou despercebida.



Ela provoca opiniões, concordâncias e discordâncias. E talvez isso também faça parte da história das mulheres que decidem ocupar espaços sem pedir licença.



Além disso, Anitta canta, dança, tem presença de palco, conhece o ritmo e tem uma relação antiga com o samba e com o Carnaval.



Não chega simplesmente para vestir uma fantasia bonita. Chega trazendo a experiência de quem cresceu no Rio de Janeiro e conhece a força cultural dessas manifestações.



E há ainda uma sintonia interessante com o universo que a Grande Rio levará para a Avenida.



Anitta já tornou pública, em diferentes momentos de sua carreira, sua aproximação com a espiritualidade, a ancestralidade e referências das religiões de matriz africana. Em seus trabalhos artísticos, essas referências também já apareceram de maneira explícita.



Em um país no qual a intolerância religiosa ainda é uma realidade, considero importante que manifestações de fé e ancestralidade sejam tratadas com respeito.



O Carnaval, aliás, sempre soube fazer isso de uma maneira muito particular. Uma escola de samba fala de história, fé, resistência, ancestralidade, arte, identidade e povo. É uma manifestação cultural que consegue transformar memória em música, corpo e imagem.



E é por isso que acredito que Anitta pode dialogar tão bem com esse momento da Grande Rio.



Rainha de bateria não é apenas um título. Existe uma bateria inteira atrás dela, uma comunidade ao redor e milhares de pessoas carregando aquele pavilhão no coração. É preciso presença, respeito, entrega e vontade de pertencer.



E pertencimento se constrói.



Quem chega precisa conhecer, ouvir, participar, aprender e, principalmente, respeitar quem mantém uma escola viva durante todos os meses do ano.



Tenho uma relação longa com a Grande Rio e sei a força dessa comunidade. Sei o tamanho da emoção quando a bateria começa a tocar, quando o coração acelera e quando percebemos que chegou a hora de atravessar novamente aquela Avenida.



É uma emoção difícil de explicar para quem nunca viveu. Estava fora da cidade e não fui à coroação, porém, vibrei de longe e muito.



Por isso, recebo essa nova fase com alegria.



Anitta chegou. Chegou com sua história, sua coragem, seu talento, sua dança, sua relação com a música brasileira e toda a potência de uma mulher que saiu do subúrbio carioca para conquistar o mundo.



Agora existe um novo desafio: conquistar também, cada vez mais, o coração da comunidade.



Seja bem-vinda à nossa família, Rainha Anitta.



Que você seja feliz.



Que respeite e seja respeitada. Que ame e seja amada. Que dance, cante, aprenda, se emocione e permita que a Grande Rio também faça parte da sua história.



Que venha um lindo reinado.



Porque, pelo que vimos na chegada, uma coisa já ficou clara:



Eu sou do amém, mas respeito muito o seu Axé, Rainha!