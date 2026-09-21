Naldo estreia novo projeto nos teatros e promete revelar um lado mais descontraído de sua trajetóriaReprodução/Instagram
Quem acompanha o Vem com a Gente, da Band Rio, talvez se lembre de uma revelação curiosa que Naldo Benny fez durante uma conversa comigo no programa. O cantor contou que tem uma receita de suco que prepara para ter energia e, com a maior naturalidade, revelou que chega a fazer amor nada menos que 37 vezes por semana.
Isso mesmo, meninas: 37! A declaração, claro, rendeu assunto e ficou na memória. E agora, diante do novo projeto do cantor, vem a pergunta: será que é tudo verdade?
É justamente com esse nome, É Tudo Verdade, que Naldo estreia uma nova fase da carreira. Depois de tantos anos nos palcos como cantor, ele agora se aventura pelo stand-up comedy, levando para o teatro histórias da própria vida, experiências, situações inusitadas e muito bom humor.
A proposta é mostrar ao público um lado ainda mais descontraído do artista, relembrando momentos da sua trajetória e compartilhando histórias que fazem parte da sua vida. E, conhecendo o Naldo, assunto certamente não vai faltar.
Agora resta saber se aquela história dos 37 por semana vai aparecer no palco também. Afinal, se o espetáculo promete contar a vida do cantor com muito humor, essa história já tem lugar garantido na memória de quem acompanhou a entrevista.
A turnê passa por diferentes cidades do país nos próximos meses. Confira as primeiras datas:
SERVIÇO – É TUDO VERDADE
25/09 – Rio de Janeiro
Ingressos: Sympla
26/09 – Rio de Janeiro
Ingressos: Sympla
27/09 – São Paulo
Ingressos: Sympla
04/10 – São Paulo
Ingressos: Sympla
10/10 – Porto Alegre
Ingressos: Blue Ticket
16/10 – Belo Horizonte
Ingressos: informações em breve.
19/11 – Niterói
Ingressos: Olha o Ingresso
Agora é esperar para descobrir: no palco, é tudo verdade mesmo?
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.