Na coroação, realizada no último domingo, 20 de setembro, Anitta recebeu a coroa das mãos de Eloína dos Leopardos - Reprodução/Grande Rio

Na coroação, realizada no último domingo, 20 de setembro, Anitta recebeu a coroa das mãos de Eloína dos LeopardosReprodução/Grande Rio

Publicado 22/09/2026 07:00

Olá, meninas!