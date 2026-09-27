Ardência ao urinar, vontade frequente de ir ao banheiro, infecções repetidas e pequenos escapes de urina são situações comuns entre as mulheres, mas não devem ser ignoradas. Segundo o urologista Dr. Ailton Fernandes (@ailtonfernandesurologia), esses sinais merecem avaliação, principalmente quando começam a interferir na rotina.
Nos casos de infecção urinária de repetição, o cuidado deve ser ainda maior. Duas ou mais infecções em seis meses ou três ou mais em um ano já são motivos para investigação. “O uso repetido e inadequado de antibióticos favorece a resistência bacteriana e pode dificultar o tratamento das próximas infecções”, explica o médico.
A hidratação adequada também ajuda na saúde urinária. Já o hábito de segurar o xixi por muitas horas pode trazer desconfortos. Café, energéticos, álcool e alguns refrigerantes também podem aumentar a urgência e a frequência urinária em mulheres mais sensíveis.
Outro ponto importante é não considerar a perda de urina como algo normal do envelhecimento. “Perder urina ao tossir não precisa ser considerado coisa da idade”, alerta Dr. Ailton. Para ele, o mais importante é não se acostumar com sintomas que prejudicam a qualidade de vida e procurar ajuda quando eles aparecerem.
A primavera pede uma saia boho: veja como usar
A primavera pede uma saia boho - Reprodução/Pinterest
A primavera pede uma saia bohoReprodução/Pinterest
Se vocês gostam de peças leves, confortáveis e cheias de movimento, podem comemorar: a saia boho voltou com tudo para a primavera. E aparece repaginada, com detalhes que deixam o look moderno e fácil de usar.
As versões com renda e babados trazem um toque romântico e delicado. Já as franjas dão mais personalidade e podem ser combinadas com botas ou peças básicas. As estampadas também entram na brincadeira, principalmente com florais e desenhos em tons terrosos.
Para quem gosta de novidades, os modelos com barras irregulares e assimétricas deixam a produção mais atual. E não precisa complicar: uma camiseta, uma camisa ou uma blusa lisa já pode transformar completamente o visual.
O melhor é que a saia boho combina com vários estilos. Pode ficar despojada, romântica ou mais arrumadinha, dependendo dos acessórios e das peças escolhidas. Então, meninas, vale olhar o armário com carinho: aquela saia esquecida pode ser a estrela dos seus looks nesta primavera!
Beleza da Alma “A moda passa, o estilo permanece.” — Coco Chanel
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