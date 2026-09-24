Porque casamento também combina com descontração e um chope geladinhoDivulgação
E eu fiquei curiosa: por que tantas mulheres que conheço dizem preferir um bom chope à cerveja de garrafa ou de lata?
Não existe uma resposta única, nem uma preferência que possa ser atribuída a todas nós. Mas há algumas pistas.
O chope servido corretamente chega à taça fresco, gelado, com espuma cremosa e uma experiência muito particular de aroma e sabor. Dependendo do estilo escolhido, pode ser leve, refrescante e pouco amargo, características que agradam não apenas às mulheres, claro, mas a muita gente que não gosta de cervejas mais intensas.
E isso me fez pensar nas festas de casamento.
Vale a pena ter chope em um casamento?
Pode valer muito.
Primeiro porque é uma alternativa descontraída aos drinques e destilados. Em casamentos durante o dia, ao ar livre, na praia, no campo ou naquele almoço que atravessa a tarde, um chope leve e bem gelado combina maravilhosamente com o clima.
Há ainda a possibilidade de transformar a bebida em uma experiência. Em vez de simplesmente colocar uma chopeira no canto da festa, por que não criar uma pequena estação de chope, com copos bonitos e duas opções diferentes?
Para quem gosta de suavidade, uma lager ou pilsen leve e refrescante. Para quem quer experimentar algo diferente, pode entrar uma cerveja de trigo ou outro estilo mais aromático. O importante é conversar com o fornecedor sobre amargor, teor alcoólico, temperatura e perfil dos convidados.
E a espuma?
Nada de reclamar daquela camada bonita no topo do copo. Quando bem servido, o colarinho faz parte da experiência: ajuda na liberação dos aromas e interfere na percepção da bebida. O segredo está no equilíbrio, nem um copo tomado por espuma, nem aquele chope completamente “careca”.
Chope combina com casamento elegante?
Eu diria que elegância está muito mais na maneira de servir do que na bebida.
Uma chopeira bonita, taças ou copos adequados, serviço impecável e uma cerveja escolhida especialmente para o cardápio podem ficar sofisticados até no casamento mais clássico. E ainda há uma ideia charmosa: criar um chope personalizado dos noivos, com nome, rótulo ou copo especial para a festa.
No final, casamento bom é aquele que tem a personalidade de quem está casando.
Se os noivos gostam de champanhe, que venha o champanhe. Se adoram bons drinques, caprichem no bar. E se gostam de sentar juntos para tomar um chope gelado, por que essa história também não pode estar presente no grande dia?
Afinal, até o brinde pode contar um pouquinho da história de amor de um casal.
E pensando nisso conversamos com Paulo Henrique Silva de Oliveira, da Pereira Chope, sobre algumas dúvidas e dicas :
Por que algumas mulheres dizem preferir o chope à cerveja de garrafa ou lata? Existe diferença de sabor, frescor, carbonatação ou forma de servir?
Eu acho que muito disso está relacionado à experiência de tomar o chope. Quando ele é bem tirado, você tem uma bebida mais fresca, na temperatura certa e com uma espuma cremosa. A forma de servir também influencia bastante na percepção do sabor e da textura.
Mas não existe uma regra de que mulher prefere chope ou que chope seja necessariamente melhor que cerveja de garrafa ou lata. É muito uma questão de preferência pessoal. O que eu percebo no dia a dia, atendendo mais de 100 PDVs no Rio de Janeiro, é que muita gente gosta justamente dessa experiência de receber o chope bem gelado e recém-servido.
Quais tipos de chope agradam quem busca uma bebida mais leve, refrescante e menos amarga?
Para quem procura algo mais leve e refrescante, normalmente eu indicaria um Pilsen. É um estilo mais fácil de beber, com amargor mais equilibrado e bastante refrescante.
Na Germânia, por exemplo, o Pilsen é justamente uma das opções que mais saem. Para quem quer algo um pouco mais intenso, existe o Puro Malte. Então eu sempre procuro entender primeiro o gosto da pessoa: se ela prefere algo mais leve, mais encorpado, mais maltado ou mais intenso.
Vale a pena servir chope em um casamento? Para quais tipos de festa ele funciona melhor?
Com certeza. Chope combina muito com festa porque, além da bebida, ele acaba fazendo parte da experiência do evento.
Casamento, aniversário, confraternização, festa corporativa, churrasco… funciona muito bem. E não precisa ser necessariamente uma festa durante o dia. À noite também combina bastante.
Em eventos de verão, praia, campo ou lugares mais abertos, eu acho que o chope ganha ainda mais destaque porque é uma bebida refrescante e muito social. Você coloca a chopeira no evento e cria praticamente um ponto de encontro.
Como calcular a quantidade de chope por convidado? E quando existem outras bebidas?
Eu gosto de trabalhar com uma estimativa de consumo, mas não existe uma conta única porque depende muito do perfil dos convidados, duração da festa, horário, temperatura e das outras bebidas disponíveis.
Como referência, em um evento em que o chope é a principal bebida alcoólica, eu trabalharia aproximadamente com 1,5 a 2 litros por adulto. Se houver bastante vinho, espumante, drinques ou destilados, essa quantidade pode cair.
Por exemplo, se o evento tiver chope, vinho, espumante e drinks, eu não faria o cálculo como se todo mundo fosse beber somente chope. É importante distribuir o consumo entre as opções.
E eu sempre prefiro trabalhar com uma pequena margem de segurança para não correr o risco de faltar durante a festa.
O que faz um chope ser realmente bem servido?
Isso faz muita diferença. Um bom chope começa muito antes de chegar ao copo: conservação correta, temperatura adequada, equipamento bem regulado e higienizado e um profissional que saiba trabalhar com a chopeira.
A temperatura é fundamental, assim como a pressão do gás. A espuma também tem papel importante. Ela ajuda a preservar a bebida e faz parte da experiência de consumo.
E o copo precisa estar limpo e adequado. Às vezes a pessoa toma um chope e acha que o problema está na bebida, mas pode ser uma questão de temperatura, equipamento, conservação ou até da forma como ele foi servido.
Na Germânia, a gente trabalha muito para que o produto chegue ao consumidor mantendo a qualidade que sai da cervejaria.
Pergunta extra: É verdade que chope dá menos sensação de estufamento do que cerveja ou isso é mito?
Eu diria que é mais uma questão de percepção individual do que uma regra.
O chope e a cerveja são essencialmente a mesma categoria de bebida, então não dá para dizer que chope, por ser chope, necessariamente vai estufar menos.
O que pode mudar bastante a experiência é a carbonatação, a quantidade consumida, a velocidade que a pessoa bebe e até a temperatura da bebida. Um chope bem tirado, com a carbonatação e a temperatura adequadas, pode ser percebido como mais agradável e fácil de beber.
No final, o mais importante é consumir com moderação e aproveitar a experiência.
E acho que esse é o grande diferencial do chope: não é só a bebida. É a experiência de tomar um produto fresco, bem conservado, bem gelado e bem servido. É isso que a gente busca entregar com a Germânia aqui no Rio de Janeiro.
E ai meninas? Vai um drink geladinho aí?
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