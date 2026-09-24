Repertório, estrutura, contrato e experiência estão entre os pontos que merecem atenção antes de fechar com a banda - Reprodução/Internet

Repertório, estrutura, contrato e experiência estão entre os pontos que merecem atenção antes de fechar com a bandaReprodução/Internet

Publicado 24/09/2026 08:00

Olá, meninas!

Escolher a música do casamento vai muito além de pensar nas canções que os noivos amam. A banda também precisa estar preparada para acompanhar cada momento da celebração, entender o perfil do casal e dos convidados e, claro, fazer a pista de dança acontecer.

Para ajudar as noivas nessa escolha, conversei com André Cunha, produtor e baixista da Banda Valve, que reuniu dicas importantes sobre repertório, estrutura, contrato e os cuidados que fazem diferença para que a música seja uma das grandes lembranças do grande dia.

Banda Valve Divulgação

Confira abaixo:

Na hora de escolher uma banda para o casamento, o que a noiva deve observar para ter certeza de que está contratando um grupo preparado para esse tipo de evento?



A experiência conta muito. Bandas profissionais especializadas em eventos estão acostumadas com todo o processo de preparação de um casamento e sabem da atenção que cada detalhe exige. Isso vai desde a escolha e adequação do repertório até a vestimenta, postura profissional, pontualidade e, principalmente, a compreensão de que cada casamento tem uma história e um perfil diferente.



Cerimônia, recepção e festa têm momentos e necessidades diferentes. Como a banda pode atuar em cada etapa do casamento e o que deve ser planejado previamente com os noivos?



Cada momento do casamento pede uma abordagem diferente. Na cerimônia, é importante que a banda ou grupo tenha um perfil mais direcionado, podendo trabalhar desde uma formação clássica até uma proposta acústica, sempre com músicas escolhidas cuidadosamente para cada momento e entrada.



Já na recepção e na festa, é fundamental contar com uma banda que entenda de pista de dança, tenha um repertório diversificado e saiba trabalhar a interação e a condução da festa. Tudo isso precisa ser planejado previamente com os noivos, respeitando o perfil do casal, da família e dos convidados.



Repertório costuma ser uma das maiores preocupações dos noivos. Como escolher as músicas certas para agradar diferentes gerações e, ao mesmo tempo, manter a personalidade do casal na pista?



O repertório ideal é aquele que consegue envolver diferentes gerações sem perder a identidade do casal. É importante equilibrar sucessos eternos e inesquecíveis com as músicas atuais, criando uma viagem musical que converse com diferentes idades.



Ao mesmo tempo, é fundamental entender o perfil dos noivos, da família e dos convidados. A música precisa fazer parte da história do casal, mas também proporcionar momentos em que todos se sintam representados e tenham vontade de estar na pista.



Além dos músicos e do repertório, que cuidados técnicos a noiva precisa ter antes de fechar o contrato, como estrutura de som, iluminação, espaço, número de profissionais e tempo de apresentação?



É importante verificar se a banda oferece uma estrutura compatível com o tamanho e o perfil do evento, com qualidade, segurança e bom gosto, ou se está preparada para trabalhar com a estrutura que os noivos já contrataram.



Também é fundamental observar previamente as condições do local, principalmente energia elétrica, espaço disponível para palco, som e iluminação, além da quantidade de profissionais necessária para a montagem e realização do show.



Em média, um bom show para casamento pode ter cerca de duas horas de duração, dependendo da proposta e da programação da festa.



Para evitar dor de cabeça no grande dia, quais são os principais pontos que precisam estar bem definidos no contrato com a banda e quais erros você recomenda que os noivos não cometam?



O contrato deve deixar claros pontos como horários, duração da apresentação, serviços incluídos, estrutura fornecida, condições de montagem e demais responsabilidades de cada parte.



Mas, além do contrato, considero fundamental que os noivos tenham certeza de que estão contratando profissionais que realmente entendem o segmento de casamentos. Um casamento é um evento único e muito especial para o casal e para toda a família.



Bons profissionais entendem essa responsabilidade e cuidam não apenas da música, mas também da postura, do comportamento, da organização e da entrega. No fim, tudo precisa estar alinhado para que a banda faça parte de uma experiência inesquecível para os noivos e seus convidados.