Atriz exibe silhueta definida após sessão de drenagem - Reprodução/Instagram

Atriz exibe silhueta definida após sessão de drenagemReprodução/Instagram

Publicado 05/10/2026 07:00

Olá, meninas!

Bruna Griphao chamou a atenção nas redes sociais ao aparecer de biquíni e exibir o corpo definido após realizar uma drenagem. A atriz, que costuma compartilhar momentos da sua rotina com os seguidores, despertou a curiosidade do público ao mostrar o resultado dos cuidados estéticos.



Conhecida por manter uma rotina de atividades físicas, Bruna também movimenta as redes quando o assunto é beleza e cuidados com o corpo. A aparição de biquíni colocou em evidência sua silhueta e trouxe novamente para a conversa um procedimento bastante procurado por mulheres que desejam amenizar o inchaço e aquela sensação de estar mais inchadinha, sabe?



A drenagem linfática é uma técnica de massagem feita com movimentos suaves, que ajudam a estimular a circulação da linfa pelo organismo. O procedimento é bastante conhecido por auxiliar na redução da retenção de líquidos e pode proporcionar uma sensação de leveza, especialmente para quem costuma sofrer com inchaço.



Mas, meninas, vale entender uma coisa importante: apesar de ser muito procurada por quem deseja melhorar o aspecto do corpo, a drenagem não elimina gordura e não provoca emagrecimento por si só. Os resultados também podem variar de uma pessoa para outra, dependendo das características individuais e das condições de saúde.



Outro detalhe é que o procedimento precisa ser realizado por um profissional capacitado, com movimentos e técnicas adequados. Embora seja associado aos tratamentos estéticos, ele também pode ter indicações específicas relacionadas à saúde, sempre com orientação profissional.



E quando falamos em cuidados com o corpo, é importante lembrar que não existe uma fórmula mágica para conquistar resultados. A prática regular de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada, a hidratação e o descanso fazem parte de uma rotina de bem-estar. Cada organismo tem seu próprio funcionamento, e respeitar essas diferenças também é uma forma de autocuidado.



No fim das contas, a aparição de Bruna reacende o interesse por procedimentos estéticos que fazem parte da rotina de muitas mulheres. E fica aquele lembrete: cuidar da beleza pode ser uma delícia, desde que as escolhas sejam feitas com informação, responsabilidade e carinho por nós mesmas!