Já nos apartamentos pequenos, prateleiras e mesinhas ajudam a acomodar as plantas sem ocupar muito espaço - Reprodução/ Internet

Já nos apartamentos pequenos, prateleiras e mesinhas ajudam a acomodar as plantas sem ocupar muito espaçoReprodução/ Internet

Publicado 04/10/2026 00:00

A primavera chegou e, com ela, aquela vontade de deixar a casa mais bonita, colorida e cheia de vida! E sabe o melhor? Dá para transformar os ambientes com flores e plantas sem gastar uma fortuna ou fazer grandes mudanças.

Gérberas, margaridas, crisântemos e rosas são ótimas opções para criar arranjos alegres na sala, na cozinha ou até no quarto. E nem precisa comprar um buquê enorme, viu? Um vasinho já faz toda a diferença! Garrafas de vidro e potes que você tem em casa também podem virar peças de decoração cheias de charme.

Para quem gosta de verde, jiboias, zamioculcas e espadas-de-são-jorge são opções populares para decorar os ambientes. Quem tem varanda pode montar um cantinho com vasos de diferentes tamanhos. Já nos apartamentos pequenos, prateleiras e mesinhas ajudam a acomodar as plantas sem ocupar muito espaço. Só vale observar a iluminação e os cuidados que cada espécie precisa.

Outra dica é apostar em capas de almofadas coloridas, toalhas estampadas e objetos decorativos em tons de rosa, amarelo, verde e lilás. Até uma mesa preparada para o café da manhã, com uma toalha bonita e flores, deixa a casa mais aconchegante!

E o segredo é aproveitar o que você já tem! Antes de sair comprando tudo, vale reaproveitar objetos, mudar os móveis de lugar e usar a criatividade. Afinal, meninas, não precisamos gastar muito para deixar nosso cantinho mais bonito. O importante é criar um ambiente cheio de personalidade, cor e aconchego para aproveitar a primavera e todas as outras estações do ano!

Unhas floridas: um toque de charme na ponta dos dedos

Dá para fazer florzinhas pequeninas, desenhos mais chamativos ou decorar apenas uma ou duas unhas - Reprodução/ Internet

Dá para fazer florzinhas pequeninas, desenhos mais chamativos ou decorar apenas uma ou duas unhasReprodução/ Internet

Quem ama uma unha bem-feita sabe que uma mudança simples já consegue levantar o astral. E, se você está querendo sair um pouquinho do básico na próxima ida à manicure, que tal levar algumas flores nas pontinhas dos dedos? A nail art floral é delicada, divertida e combina com diferentes estilos.

E não existe regra para apostar nessa tendência. Dá para fazer florzinhas pequeninas, desenhos mais chamativos ou decorar apenas uma ou duas unhas. Para quem prefere um visual delicado, bases em tons de nude, branco ou rosinha ficam lindas com pequenas flores coloridas.

Já quem gosta de ousar pode brincar com amarelo, lilás, rosa e azul. Outra opção é misturar a nail art floral com a clássica francesinha, trocando a pontinha branca por cores diferentes e acrescentando pequenas flores.

No fim, o importante é escolher uma combinação que tenha a sua cara. Afinal, meninas, às vezes uma manicure diferente é justamente aquele pequeno detalhe que dá uma renovada no visual e coloca a gente para cima!

Beleza da Alma

“A simplicidade é o último grau de sofisticação.” — Leonardo da Vinci



