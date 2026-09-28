Para o cake designer Antonio Maciel, um bolo inesquecível precisa encantar duas vezes: aos olhos e ao paladar - Reprodução/Instagram

Para o cake designer Antonio Maciel, um bolo inesquecível precisa encantar duas vezes: aos olhos e ao paladarReprodução/Instagram

Publicado 28/09/2026 07:00

Olá, meninas!







Para entender como transformar esse doce tão tradicional em uma verdadeira peça de arte, conversei com Antonio Maciel, da Antonio Maciel Cakes (@antoniomaciel.cakes), que desde 2015 se dedica aos bolos de casamento e construiu uma trajetória marcada pela união entre beleza, técnica e sabor. Seus projetos passeiam do clássico ao contemporâneo e levam em conta desde a decoração e a arquitetura da festa até a identidade de cada casal.



E, para ele, o bolo perfeito precisa fazer bonito em dois momentos: primeiro aos olhos e depois na boca. Afinal, de que adianta um bolo maravilhoso na mesa se, na hora da primeira garfada, ele não surpreender também? Setembro é o mês das noivas e, quando a gente começa a falar de casamento, tem um detalhe que nunca passa despercebido: o bolo! Ele pode até continuar sendo a sobremesa mais esperada da festa, mas há muito tempo deixou de ser apenas isso. Hoje, virou parte da decoração, ganha formas, flores, texturas, cores e até detalhes que contam um pouquinho da história dos noivos. E vamos combinar? É impossível não ficar encantada diante de um bolo de casamento daqueles que fazem todo mundo parar para olhar.Para entender como transformar esse doce tão tradicional em uma verdadeira peça de arte, conversei com Antonio Maciel, da Antonio Maciel Cakes (@antoniomaciel.cakes), que desde 2015 se dedica aos bolos de casamento e construiu uma trajetória marcada pela união entre beleza, técnica e sabor. Seus projetos passeiam do clássico ao contemporâneo e levam em conta desde a decoração e a arquitetura da festa até a identidade de cada casal.E, para ele, o bolo perfeito precisa fazer bonito em dois momentos: primeiro aos olhos e depois na boca. Afinal, de que adianta um bolo maravilhoso na mesa se, na hora da primeira garfada, ele não surpreender também?

Confira meu bate-papo abaixo:

O bolo de casamento deixou de ser apenas uma sobremesa e passou a ocupar um lugar importante na decoração da festa. Como a noiva pode escolher um bolo que converse com o estilo da cerimônia, com a decoração e até com a própria personalidade do casal?



O bolo de casamento continua sendo, antes de tudo, uma iguaria e, como tal, não pode frustrar a expectativa dos convidados em relação a um padrão gustativo de excelência. Mas, especialmente nos casamentos de alto padrão, ele assumiu também um protagonismo importante dentro do projeto de decoração.



Além de preservar toda a sua tradição como elemento simbólico da celebração do amor dos noivos, hoje o bolo pode dialogar diretamente com a arquitetura do espaço, com o vestido da noiva, com a paleta de cores, com texturas da decoração e até com aspectos da identidade do casal.



Por isso, considero fundamental escolher um profissional que trabalhe efetivamente como cake designer, com capacidade de desenvolver projetos autorais e exclusivos, e não apenas reproduzir modelos encontrados nas redes sociais. Quando existe esse olhar de criação e composição, o bolo passa a integrar verdadeiramente a identidade visual do casamento e o resultado tende a ser muito mais harmônico, sofisticado e pessoal.



Na hora de escolher o bolo, muitas noivas ficam em dúvida entre sabores mais tradicionais e combinações diferentes. Como equilibrar sabor e sofisticação e quais cuidados devem ser levados em conta na escolha da massa e do recheio?



A escolha do sabor precisa partir de uma decisão importante: o bolo deve expressar exclusivamente o gosto dos noivos ou também proporcionar uma experiência pensada para os convidados?



Muitas pessoas chegam a um casamento com uma expectativa muito específica em relação ao bolo. Por isso, combinações excessivamente simples, como brigadeiro branco, brigadeiro tradicional ou doce de leite, embora possam ser deliciosas, nem sempre entregam aquela percepção de sofisticação associada a um grande bolo de casamento.



Sabores como damasco com nozes, doce de ovos, doce de ovos com nozes, castanha-do-Pará, limão-siciliano, red velvet e outras composições mais elaboradas ajudam a construir uma experiência gustativa diferenciada.



Isso não significa que os noivos devam abrir mão das próprias preferências. Uma possibilidade interessante é trabalhar parte das fatias com sabores que tenham uma ligação afetiva com o casal e outra parte com combinações mais universais e sofisticadas.



O ideal é encontrar esse equilíbrio: um bolo que tenha personalidade, mas que também seja capaz de surpreender positivamente um número muito diverso de convidados.



Flores de açúcar, texturas, relevos, monogramas e outros detalhes podem transformar o bolo em uma verdadeira peça de decoração. Quais são as principais tendências que você percebe hoje nos bolos de casamento e o que deve ganhar força nas próximas celebrações?



As flores de açúcar continuam sendo um dos grandes elementos de diferenciação dentro do cake design de alto padrão. São poucos os profissionais que trabalham com modelagem floral em um nível de realismo capaz de reproduzir texturas, pigmentações, movimentos e delicadeza a ponto de, à distância, muitas pessoas acreditarem estar diante de flores naturais.



Por isso, acredito que a flor de açúcar jamais perderá sua importância. Ela funciona tanto em projetos absolutamente clássicos quanto em propostas contemporâneas e continua trazendo ao bolo uma sensação de nobreza e exclusividade.



Ao mesmo tempo, os bolos mais modernos abriram espaço para uma linguagem mais escultural. Temos visto crescer o uso de elementos abstratos, volumes, pétalas estilizadas, estruturas orgânicas e também do papel de arroz.



É interessante porque, há alguns anos, o papel de arroz poderia ser associado a soluções mais simples de confeitaria. Hoje, quando trabalhado tecnicamente, tornou-se um material extremamente versátil para projetos contemporâneos e sofisticados, permitindo criar movimento, leveza e formas quase escultóricas. É uma tendência que acredito que continuará muito presente nos próximos anos.



Tamanho, quantidade de convidados e estrutura da festa também influenciam na escolha do bolo. Quais são os principais erros que uma noiva deve evitar ao definir o tamanho e o projeto do bolo para o casamento?



Um dos principais equívocos é imaginar que a altura do bolo precisa estar diretamente relacionada à quantidade de fatias contratadas. São duas decisões que podem ser tratadas de maneira relativamente independente.



Uma noiva pode realizar um casamento íntimo, com 50 convidados, e desejar visualmente um bolo de três ou quatro andares. Se todos esses andares fossem comestíveis, poderíamos ter um rendimento muito superior à necessidade da festa. Nesse caso, podemos trabalhar com um ou dois andares de bolo verdadeiro e complementar a composição com andares cenográficos.



O que deve existir é coerência entre o bolo e a atmosfera do casamento. Em uma celebração diurna, na praia, no campo ou na serra, com poucos convidados e uma proposta mais leve ou contemporânea, um bolo excessivamente monumental pode se tornar desproporcional.



Já em casamentos mais formais, realizados à noite, em igrejas tradicionais, salões imponentes e com 200 ou 300 convidados ou mais, existe espaço para projetos maiores, muitas vezes a partir de cinco andares.



Uma referência que costumo dar aos noivos, quando querem uma proporção visual segura, é pensar em uma composição cuja altura final se aproxime da linha dos ombros da noiva.



Também é muito importante dimensionar corretamente a quantidade de fatias. Para isso, precisamos analisar todo o serviço gastronômico: haverá outras sobremesas? Haverá doces finos? O bolo será o principal doce da festa? Será um casamento com serviço de álcool ou com um perfil de consumo diferente?



Tudo isso interfere no cálculo. O papel de um cake designer experiente é justamente orientar os noivos para que não haja desperdício excessivo, mas também para que o bolo não termine antes de todos os convidados serem servidos.



Você começou na confeitaria em 2015 e, ao longo dos anos, construiu uma trajetória marcada por bolos de casamento, premiações e grandes projetos, inclusive para a televisão. O que a experiência de tantos anos trabalhando com noivas ensinou a você sobre o que realmente faz um bolo de casamento ser inesquecível?



Ao longo desses anos, aprendi a enxergar o bolo de casamento como algo que possui duas dimensões que precisam coexistir em absoluta harmonia: a estética e a gustativa.



Gosto de fazer uma analogia com o próprio ser humano, que possui uma dimensão material, visível, e outra menos palpável, percebida de maneira sensorial. No bolo, o design, as formas, as curvas, as proporções e os elementos decorativos representam essa dimensão visível. Já a massa, os recheios, as caldas, os aromas e as texturas constituem uma dimensão sensorial, que só se revela plenamente no momento da degustação.



Um grande bolo de casamento precisa promover essas duas experiências.



Primeiro, deve causar impacto pela contemplação: surpreender quando o convidado entra no salão, dialogar com a arquitetura e com a decoração e traduzir visualmente aquilo que os noivos desejam expressar.



Depois, quando a fatia é cortada e servida, precisa surpreender novamente.



É isso que buscamos permanentemente por meio de processos de melhoria contínua: produzir bolos cada vez mais precisos e sofisticados esteticamente, mas que também proporcionem uma experiência gustativa memorável.



Para mim, um bolo verdadeiramente inesquecível é aquele capaz de provocar encantamento duas vezes: quando é visto e quando é degustado.