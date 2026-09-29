Informação e acompanhamento médico são fundamentais durante a menopausa - Reprodução/Internet

Informação e acompanhamento médico são fundamentais durante a menopausaReprodução/Internet

Publicado 29/09/2026 21:30





A Olá, meninas! menopausa ainda rende muitas dúvidas, principalmente quando o assunto é reposição hormonal. E hoje, no Vem com a Gente, conversei com a Dra. Valda Porcionato (@dravaldaporcionato / @vdhealthclinic), ginecologista e obstetra, especialista em menopausa, sobre algumas das principais perguntas que chegam aos consultórios. Ela explicou quem pode fazer reposição hormonal, como funciona o atendimento pelo SUS e quais cuidados são necessários em casos específicos.

Agora, compartilho esse papo com vocês também aqui na coluna. Confira abaixo:



A reposição hormonal é cara. O SUS tem esse programa? Como faz para participar?



O SUS oferece tratamento com reposição hormonal, que já foi aprovado desde o ano passado. É só procurar o SUS da região e informar que precisa e que deseja fazer a reposição hormonal. Se a paciente for elegível para o tratamento, o SUS vai oferecer a reposição hormonal para ela.



Doutora, pessoas que tratam lúpus e estão em remissão podem usar chip ou creme para aliviar os sintomas da menopausa?



Sugiro que procure um bom profissional que saiba fazer reposição hormonal e faça uma avaliação completa dessa paciente, inclusive sobre o lúpus: como está a doença, se está realmente em remissão e se está controlada. Um bom profissional saberá indicar a reposição hormonal mais adequada para cada caso.



Quem não pode fazer reposição hormonal por conta de uma suspeita de câncer de mama deve proceder como? Quais são as opções?



Primeiro, é preciso descartar a possibilidade de câncer de mama. Ter câncer de mama ou já ter tido a doença é uma das contraindicações absolutas para a reposição hormonal. Então, é necessário investigar o motivo da suspeita e confirmar se existe ou não o câncer. Se não houver, a paciente provavelmente poderá fazer a reposição hormonal. Se houver, não poderá fazer.



E para quem fez histerectomia, como funciona a reposição hormonal?



Funciona de forma diferente para quem tem útero. No caso de quem fez histerectomia, não há necessidade de usar progesterona. A paciente pode usar o estradiol, que pode ser aplicado em gel ou por meio de adesivo. Como ela não tem mais útero, também não vai menstruar.