Descubra como evitar quebra, ressecamento e frizzReprodução/Internet
A boa notícia é que não precisa abandonar a chapinha para cuidar dos fios. O segredo está nos cuidados antes, durante e depois do uso.
Protetor térmico é indispensável
Antes de encostar a chapinha no cabelo, o primeiro passo é aplicar um protetor térmico. O produto ajuda a reduzir os danos provocados pelo calor e deve ser usado sempre que os fios forem expostos a ferramentas térmicas.
E atenção: não adianta passar o produto de qualquer maneira. É importante distribuir bem pelo comprimento e pelas pontas, evitando exageros para não deixar o cabelo pesado.
Cabelo molhado? Nem pensar!
Essa é uma das regras mais importantes. Chapinha deve ser usada somente com os fios completamente secos. Passar a ferramenta em cabelo úmido aumenta muito a agressão à fibra capilar e pode provocar quebra e ressecamento.
Depois de lavar, seque completamente o cabelo antes de começar a alisar.
Temperatura alta não significa cabelo mais bonito
Outro erro comum é acreditar que quanto mais quente, melhor será o resultado. Não é bem assim. O ideal é escolher uma temperatura adequada ao tipo e à condição do cabelo, evitando o calor excessivo.
Fios finos, sensibilizados ou quimicamente tratados merecem ainda mais cuidado. Quanto mais fragilizado estiver o cabelo, maior deve ser a atenção com a temperatura e a frequência de uso.
Não fique passando a chapinha várias vezes na mesma mecha
Quer um cabelo lisinho? Divida os fios em mechas menores e faça movimentos contínuos. Ficar passando a ferramenta repetidamente no mesmo lugar aumenta a exposição ao calor e pode favorecer danos.
Também vale evitar deixar a chapinha parada sobre o cabelo. O movimento deve ser suave e constante.
Hidratação faz parte da rotina
Se a chapinha faz parte da sua vida, os cuidados não podem terminar quando você guarda a ferramenta. Manter uma rotina de hidratação e nutrição ajuda a preservar a aparência e a resistência dos fios.
Um bom corte também pode ajudar. Aparar regularmente as pontas contribui para manter o cabelo com aparência mais saudável e evita que as pontas danificadas comprometam o visual.
E aquele truque de passar óleo antes?
Cuidado! Nem todo óleo é indicado para ser usado antes de uma fonte direta de calor. Alguns produtos podem não ter proteção térmica e não foram desenvolvidos para essa finalidade. Por isso, o ideal é escolher produtos que tenham indicação específica para proteção térmica.
Depois da chapinha, um finalizador pode ajudar a controlar o frizz e dar acabamento. Mas sempre respeitando a indicação do produto.
No fim das contas, a chapinha não precisa ser a vilã da história. Com proteção térmica, cabelo completamente seco, temperatura adequada e uma rotina de cuidados, dá para conquistar os fios lisos que a gente ama sem deixar a saúde do cabelo de lado. Afinal, cabelo bonito mesmo é cabelo bem cuidado!
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