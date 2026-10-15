Brilho, transparência e muita ousadia marcaram a noiteReprodução/Getty Images
Teve quem apostasse no glamour mais clássico, quem preferisse uma pegada dramática e até quem resgatasse aquela estética bem anos 2000 que a gente sabe que está de volta. Entre os destaques da noite estiveram Taylor Swift, Lisa, Charli XCX, Teyana Taylor, Tyla e Pabllo Vittar.
E olha, teve look para todos os gostos. Vem conferir alguns dos visuais que mais chamaram atenção!
Charli XCX
Charli XCX apareceu com uma produção escura e cheia de atitude, mantendo essa estética mais dramática que tem marcado seus looks recentes. O visual, assinado pela Saint Laurent, misturou saia longa, cintura bem baixa, top com transparência e mangas volumosas.
O resultado ficou entre o sexy e o roqueiro, sem perder aquela personalidade que já virou quase uma assinatura da cantora.
Taylor Swift
Taylor foi pelo caminho do glamour, mas sem deixar de lado uma boa dose de brilho. A cantora escolheu um modelo de alta-costura da Tamara Ralph que combinava uma parte de cima preta, mais fechada, com uma saia prateada toda iluminada.
A produção ainda ganhou fenda lateral, drapeado na região do quadril e acessórios brilhantes. Um daqueles looks que conseguem ser sofisticados e chamativos ao mesmo tempo.
Lisa
Lisa, do BLACKPINK, resolveu apostar em uma cor só e foi com tudo no vermelho. O vestido justo e transparente, com inspiração em lingerie, ganhou a companhia de um enorme casaco de pelos que praticamente se arrastava pelo chão.
Para completar, a cantora manteve a produção toda na mesma tonalidade, incluindo os acessórios. Impactante é pouco!
Teyana Taylor
Teyana Taylor também entrou na onda do glamour dramático. O modelo de alta-costura da Zuhair Murad tinha transparência, decote marcante e aplicações de plumas que apareciam no colo, nos punhos e na barra.
O vestido tinha bastante movimento e aquele efeito de “cheguei e quero ser vista” que combina perfeitamente com uma noite como o VMA.
Sienna Spiro
Sienna Spiro fez sua estreia no tapete azul do VMA apostando em uma produção mais romântica. O vestido Valentino em tom de champanhe ganhou aplicações brilhantes, saia plissada e uma cauda longa.
O penteado com inspiração nos anos 60 completou a proposta retrô e deixou o visual ainda mais delicado.
Pabllo Vittar
E claro que o Brasil também teve seu momento de brilho! Pabllo Vittar fez sua primeira aparição no tapete do VMA usando um vestido vermelho longo da Gucci.
A produção tinha decote profundo, fenda lateral e um detalhe escultural no colo. Para completar, Pabllo apareceu com os cabelos loiros presos em um coque mais despojado.
Foi uma escolha poderosa e bem glamourosa para representar o Brasil na premiação.
Normani
Normani escolheu um visual daqueles que não passam despercebidos. O modelo de Robert Wun tinha uma parte de cima com efeito metalizado e mangas que se transformavam em luvas.
Na parte de baixo, uma saia preta ampla e plissada criava contraste com o corpo mais ajustado. O detalhe floral no ombro ainda trouxe uma dose extra de drama para a produção.
PinkPantheress
Para quem gosta de uma proposta mais romântica, PinkPantheress foi uma das escolhas mais diferentes da noite. A cantora resgatou um modelo antigo da Nina Ricci, de uma coleção de 2011.
O vestido vinho tinha várias camadas de babados e uma delicada estampa de poá. Em meio a tantos recortes, transparências e peças superousadas, ela apareceu com uma proposta mais vintage e feminina.
Tyla
Tyla decidiu mergulhar de cabeça na estética dos anos 2000. A cantora apareceu com um conjunto de cintura ultrabaixa e estampa que lembra pele de cobra, acompanhado de top estruturado, choker e sapatos coordenados.
O look veio diretamente da passarela da Mowalola e ainda ganhou um acessório inusitado: um relógio usado como tornozeleira.
Bem aquela moda que a gente olha e pensa: “Só ela para conseguir usar isso e ficar incrível!”.
Uma noite de muita ousadia
O VMA 2026 mostrou mais uma vez que o tapete azul é lugar para experimentar. Entre brilho, transparências, cintura baixa, referências vintage e produções dramáticas, as famosas apostaram em looks que tinham uma coisa em comum: muita personalidade.
E vamos combinar? Em uma premiação como essa, o mais interessante é justamente ver cada uma encontrar seu jeito de chamar atenção. Afinal, moda também é isso: brincar, ousar e se divertir.
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