Brilho, transparência e muita ousadia marcaram a noite - Reprodução/Getty Images

Brilho, transparência e muita ousadia marcaram a noiteReprodução/Getty Images

Publicado 15/10/2026 06:00

Olá, meninas!

Se tem uma coisa que o VMA sabe fazer é transformar o tapete vermelho, ou melhor, azul, em um verdadeiro desfile de moda. Na edição de 2026, realizada em Los Angeles, as famosas não economizaram nas escolhas ousadas e levaram para a premiação produções cheias de brilho, transparência, recortes e referências de outras décadas.



Teve quem apostasse no glamour mais clássico, quem preferisse uma pegada dramática e até quem resgatasse aquela estética bem anos 2000 que a gente sabe que está de volta. Entre os destaques da noite estiveram Taylor Swift, Lisa, Charli XCX, Teyana Taylor, Tyla e Pabllo Vittar.



E olha, teve look para todos os gostos. Vem conferir alguns dos visuais que mais chamaram atenção!



Charli XCX



Charli XCX apareceu com uma produção escura e cheia de atitude, mantendo essa estética mais dramática que tem marcado seus looks recentes. O visual, assinado pela Saint Laurent, misturou saia longa, cintura bem baixa, top com transparência e mangas volumosas.



O resultado ficou entre o sexy e o roqueiro, sem perder aquela personalidade que já virou quase uma assinatura da cantora.



Taylor Swift



Taylor foi pelo caminho do glamour, mas sem deixar de lado uma boa dose de brilho. A cantora escolheu um modelo de alta-costura da Tamara Ralph que combinava uma parte de cima preta, mais fechada, com uma saia prateada toda iluminada.



A produção ainda ganhou fenda lateral, drapeado na região do quadril e acessórios brilhantes. Um daqueles looks que conseguem ser sofisticados e chamativos ao mesmo tempo.



Lisa



Lisa, do BLACKPINK, resolveu apostar em uma cor só e foi com tudo no vermelho. O vestido justo e transparente, com inspiração em lingerie, ganhou a companhia de um enorme casaco de pelos que praticamente se arrastava pelo chão.



Para completar, a cantora manteve a produção toda na mesma tonalidade, incluindo os acessórios. Impactante é pouco!



Teyana Taylor



Teyana Taylor também entrou na onda do glamour dramático. O modelo de alta-costura da Zuhair Murad tinha transparência, decote marcante e aplicações de plumas que apareciam no colo, nos punhos e na barra.



O vestido tinha bastante movimento e aquele efeito de “cheguei e quero ser vista” que combina perfeitamente com uma noite como o VMA.



Sienna Spiro



Sienna Spiro fez sua estreia no tapete azul do VMA apostando em uma produção mais romântica. O vestido Valentino em tom de champanhe ganhou aplicações brilhantes, saia plissada e uma cauda longa.



O penteado com inspiração nos anos 60 completou a proposta retrô e deixou o visual ainda mais delicado.



Pabllo Vittar



E claro que o Brasil também teve seu momento de brilho! Pabllo Vittar fez sua primeira aparição no tapete do VMA usando um vestido vermelho longo da Gucci.



A produção tinha decote profundo, fenda lateral e um detalhe escultural no colo. Para completar, Pabllo apareceu com os cabelos loiros presos em um coque mais despojado.



Foi uma escolha poderosa e bem glamourosa para representar o Brasil na premiação.



Normani



Normani escolheu um visual daqueles que não passam despercebidos. O modelo de Robert Wun tinha uma parte de cima com efeito metalizado e mangas que se transformavam em luvas.



Na parte de baixo, uma saia preta ampla e plissada criava contraste com o corpo mais ajustado. O detalhe floral no ombro ainda trouxe uma dose extra de drama para a produção.



PinkPantheress



Para quem gosta de uma proposta mais romântica, PinkPantheress foi uma das escolhas mais diferentes da noite. A cantora resgatou um modelo antigo da Nina Ricci, de uma coleção de 2011.



O vestido vinho tinha várias camadas de babados e uma delicada estampa de poá. Em meio a tantos recortes, transparências e peças superousadas, ela apareceu com uma proposta mais vintage e feminina.



Tyla



Tyla decidiu mergulhar de cabeça na estética dos anos 2000. A cantora apareceu com um conjunto de cintura ultrabaixa e estampa que lembra pele de cobra, acompanhado de top estruturado, choker e sapatos coordenados.



O look veio diretamente da passarela da Mowalola e ainda ganhou um acessório inusitado: um relógio usado como tornozeleira.



Bem aquela moda que a gente olha e pensa: “Só ela para conseguir usar isso e ficar incrível!”.



Uma noite de muita ousadia



O VMA 2026 mostrou mais uma vez que o tapete azul é lugar para experimentar. Entre brilho, transparências, cintura baixa, referências vintage e produções dramáticas, as famosas apostaram em looks que tinham uma coisa em comum: muita personalidade.



E vamos combinar? Em uma premiação como essa, o mais interessante é justamente ver cada uma encontrar seu jeito de chamar atenção. Afinal, moda também é isso: brincar, ousar e se divertir.