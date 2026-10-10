10. Para celebrar a infância, vale apostar em cores, elementos divertidos e detalhes que fazem os olhos dos pequenos brilharem - Divulgação

10. Para celebrar a infância, vale apostar em cores, elementos divertidos e detalhes que fazem os olhos dos pequenos brilharemDivulgação

Publicado 10/10/2026 07:00

Olá, meninas! O Dia das Crianças está chegando, e que tal aproveitar a data para preparar uma surpresa cheia de carinho para os pequenos? No Vem Com a Gente desta semana, na Band Rio, recebi o decorador Wallace Art (@wallaceart88) para compartilhar ideias de decoração que podem deixar a comemoração ainda mais bonita, alegre e especial!

Celebrado na segunda-feira, dia 12 de outubro, o Dia das Crianças é uma oportunidade de reunir a família, criar boas lembranças e preparar momentos que ficam guardados no coração. E a decoração pode ser uma grande aliada nessa missão, trazendo cores, criatividade e aquele clima de festa que as crianças adoram.

Com boas ideias e um pouquinho de imaginação, é possível transformar os ambientes e preparar uma comemoração encantadora, seja em casa ou em uma festinha para reunir os amiguinhos. Afinal, não precisa de muito para criar um espaço especial. O segredo está em pensar nos detalhes e colocar amor em cada escolha.

Adorei receber Wallace Arte para esse bate-papo e trazer inspirações para as famílias que querem celebrar a data de um jeito diferente. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é proporcionar alegria aos nossos pequenos e aproveitar cada instante ao lado deles.

E vocês, meninas, já estão preparando alguma surpresa para o Dia das Crianças?