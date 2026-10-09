Veja como escolher produtos para combater a pele secaReprodução/Internet
O primeiro passo é apostar em produtos que ajudem a hidratar e a fortalecer a barreira cutânea. E não é preciso ter uma prateleira lotada de cosméticos. Escolher os ingredientes certos já pode transformar os cuidados.
Ácido hialurônico: hidratação que faz diferença
Apesar do nome parecer assustador, o ácido hialurônico é um velho conhecido de quem ama skincare. Ele ajuda a atrair e reter água na pele, contribuindo para uma aparência mais hidratada, macia e viçosa.
É uma boa opção para quem sente a pele desidratada e quer aquele toque mais confortável ao longo do dia.
Ceramidas: proteção para a barreira da pele
As ceramidas são lipídios naturalmente presentes na pele e têm papel importante na manutenção da barreira cutânea. Quando essa barreira está comprometida, é comum surgir sensação de ressecamento, sensibilidade e descamação.
Por isso, produtos com ceramidas podem ser grandes aliados de quem precisa recuperar a hidratação e proteger melhor a pele.
Glicerina: simples e poderosa
Ela pode até não ser tão famosa nas redes sociais quanto outros ativos, mas a glicerina é uma ótima aliada da hidratação. Com ação umectante, ajuda a atrair água e a manter a pele mais macia.
É aquele ingrediente que pode estar presente em hidratantes, sabonetes e outros produtos do dia a dia.
Pantenol: conforto para a pele
Também conhecido como pró-vitamina B5, o pantenol é muito usado em produtos destinados à hidratação e ao cuidado de peles sensibilizadas. Ele ajuda a melhorar a sensação de conforto e contribui para manter a pele hidratada.
Manteigas e óleos: atenção à nutrição
Ingredientes como manteiga de karité e alguns óleos vegetais podem ajudar a reduzir a perda de água e deixar a pele mais protegida e macia. São especialmente interessantes para regiões que costumam ressecar bastante, como cotovelos, joelhos e pernas.
Mas vale lembrar: pele ressecada não significa necessariamente pele que precisa de produtos cada vez mais pesados. O ideal é observar como a pele reage e escolher uma fórmula adequada ao seu tipo de pele.
E tem um detalhe que faz toda diferença: hidratar a pele não é cuidado para fazer só quando ela já está descascando. Uma rotina simples, com limpeza suave, hidratante adequado e proteção solar durante o dia, ajuda a manter a barreira da pele em boas condições.
No fim das contas, meninas, não existe milagre em um único potinho. O segredo está em entender o que a pele precisa e manter uma rotina consistente. Com os ativos certos e alguns cuidados básicos, dá para mandar aquela sensação de pele áspera e repuxando para bem longe!
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