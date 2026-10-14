8. Entenda por que carinho, personalidade e autonomia não podem ser definidos por um cromossomo - Reprodução/Internet

8. Entenda por que carinho, personalidade e autonomia não podem ser definidos por um cromossomoReprodução/Internet

Publicado 14/10/2026 07:00

Olá, meninas!





Para entender melhor esse assunto, conversei com a Dra. Cristiana Meirelles, pediatra, infectologista pediátrica e especialista em Síndrome de Down. Formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com residências no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, a médica dedica parte de sua atuação ao acompanhamento de crianças e adolescentes, com atenção especial ao desenvolvimento, à saúde e à qualidade de vida das pessoas com trissomia do cromossomo 21. A expressão “cromossomo do amor” é bastante conhecida quando falamos sobre a Síndrome de Down, mas será que ela representa, de fato, a realidade de quem tem a condição? Embora seja usada com carinho e tenha ajudado a dar visibilidade à causa, a expressão também pode reforçar estereótipos e deixar de lado a individualidade dessas pessoas.Para entender melhor esse assunto, conversei com a Dra. Cristiana Meirelles, pediatra, infectologista pediátrica e especialista em Síndrome de Down. Formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com residências no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, a médica dedica parte de sua atuação ao acompanhamento de crianças e adolescentes, com atenção especial ao desenvolvimento, à saúde e à qualidade de vida das pessoas com trissomia do cromossomo 21.

Nesta entrevista, a doutora explica o que a ciência diz sobre o famoso apelido, fala sobre os estereótipos relacionados ao comportamento e reforça um ponto fundamental: pessoas com Síndrome de Down têm personalidades próprias, sentimentos diversos, desejos e sonhos. Mais do que serem vistas apenas pelo diagnóstico, elas precisam ter seus direitos, sua autonomia e suas individualidades respeitados.



Vamos conversar sobre informação, inclusão e a importância de enxergar cada pessoa para além dos rótulos?

De onde surgiu o apelido “cromossomo do amor” para a Síndrome de Down e o que, de fato, existe de científico por trás dessa expressão?



O termo se popularizou principalmente através de campanhas de conscientização, publicações em redes sociais e movimentos de inclusão que tentavam destacar a simpatia e a doçura frequentemente associadas a pessoas com Síndrome de Down (T21). A ideia era criar um rótulo afetuoso que contrapusesse o estigma histórico de exclusão e frieza com que a condição era tratada.



No entanto, embora a maioria das pessoas com T21 busquem mais interação social e exibam um temperamento mais amoroso e empático, do ponto de vista puramente científico e genético, o apelido não tem fundamento. A Síndrome de Down é causada pela trissomia do cromossomo 21 (ou seja, a presença de três cópias desse cromossomo em vez de duas). Cientificamente, este cromossomo carrega centenas de genes ligados ao desenvolvimento físico, cognitivo e estrutural do organismo, mas não existe nenhum gene ou marcador biológico responsável por ditar sentimentos de amor, carinho ou traços de personalidade.



É comum ouvir que pessoas com Síndrome de Down são mais carinhosas, afetuosas e demonstram mais seus sentimentos. Existe alguma característica relacionada à síndrome que explique esse comportamento ou isso é um estereótipo?



Trata-se majoritariamente de um estereótipo benigno, mas limitante. Não há evidências biológicas diretas que determinem uma predisposição genética para o excesso de carinho.



O que acontece é que, muitas vezes, pessoas com Síndrome de Down crescem em ambientes familiares e escolares altamente acolhedores, estimuladas a expressar emoções sem as barreiras sociais complexas ou o autocontrole rígido que muitas vezes são impostos a outras pessoas à medida que crescem.



Cada pessoa com Síndrome de Down tem sua própria personalidade. Como diferenciar as características que podem estar relacionadas à trissomia 21 daquelas que fazem parte da personalidade e da criação de cada indivíduo?



A existência de um cromossomo 21 a mais se manifesta principalmente em aspetos biológicos, de desenvolvimento e de saúde, como o ritmo de desenvolvimento motor e de linguagem, características físicas específicas e comprometimento cognitivo leve a moderado.



Todo o resto — gostos musicais, temperamento (mais introvertido ou extrovertido), valores, sentido de humor, ambições e reações emocionais — é fruto da personalidade única de cada indivíduo, moldada pelas suas experiências de vida, pela dinâmica familiar, pela educação, pela cultura e pelas oportunidades que lhe são dadas. Reduzir alguém inteiramente à sua condição genética é ignorar a sua humanidade e individualidade.



Além do carinho e da afetividade, quais são outras características comportamentais das pessoas com Síndrome de Down que ainda são pouco conhecidas ou acabam sendo interpretadas de maneira equivocada pela sociedade?



Muitas vezes, alguns comportamentos são interpretados, de forma pejorativa, como "teimosia", mas na verdade trata-se de um traço forte de persistência e foco quando estão interessados em algo ou quando querem alcançar um objetivo.



Pessoas com T21 são geralmente muito sensíveis a rotina e previsibilidade. Podem demonstrar necessidade de estrutura e organização no dia a dia para se sentirem seguras. Mudanças bruscas de planos podem gerar ansiedade, o que às vezes é mal interpretado como rigidez comportamental.



Como qualquer ser humano, sentem raiva, frustração, tristeza e tédio. O erro comum da sociedade é enxergá-los apenas sob uma ótica de eterna infância ou alegria constante, ignorando a sua capacidade legítima de vivenciar experiências em todo o espectro emocional humano.



Quando falamos em “cromossomo do amor”, existe o risco de romantizar a Síndrome de Down e esquecer os desafios, as necessidades e, principalmente, a autonomia dessas pessoas? Como encontrar esse equilíbrio?



Rótulos como esse tendem a infantilizar a pessoa com Síndrome de Down, transformando-a num símbolo abstrato de pureza ou afeto em vez de vê-la como um cidadão de direitos, com complexidade, defeitos, qualidades e autonomia. Isso retira a seriedade de lutas importantes, como o acesso ao mercado de trabalho, à vida independente, à educação inclusiva e aos direitos reprodutivos e afetivos.



O equilíbrio reside em respeitar a pessoa na sua totalidade: celebrar a sua alegria e afeto genuínos quando eles existem, sem ignorar as barreiras estruturais, de saúde ou de acessibilidade que enfrentam. Trata-se de enxergá-las não como anjos ou fontes de inspiração inesgotável, mas como pessoas reais, capazes de aprender, trabalhar, errar, conquistar a própria independência e tomar decisões sobre as suas próprias vidas.