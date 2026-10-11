Moda turquesa - Reprodução/Internet

Moda turquesaReprodução/Internet

Publicado 11/10/2026 00:00

O turquesa chegou com tudo e já está aparecendo como uma das cores queridinhas para quem quer deixar o visual mais alegre, fresco e cheio de personalidade. E olha, não precisa ter medo de apostar nele, viu? A tonalidade pode aparecer tanto em produções mais elegantes quanto naquelas combinações bem fashionistas.

Uma das coisas mais legais do turquesa é justamente a versatilidade. A cor pode ganhar um ar completamente diferente dependendo das peças e dos tons que aparecem junto. Com vermelho, por exemplo, o resultado fica mais vibrante e poderoso. Já com pink, a produção ganha aquele toque divertido e feminino que chama atenção.

Para quem prefere um visual mais sofisticado, combinar o turquesa com diferentes tons de azul pode ser uma ótima pedida. O roxo também cria uma composição marcante, enquanto o verde deixa tudo mais fresco e moderno.

E não precisa montar um look inteiro colorido para entrar na tendência. Uma bolsa, um sapato, uma blusa ou até mesmo um acessório turquesa já pode transformar uma produção básica. É aquela cor que chega para dar vida ao visual sem precisar de muito esforço.

A melhor combinação é aquela que tem a ver com o seu estilo. Mais discreto ou mais ousado, o turquesa permite brincar com as cores e criar produções que têm tudo para deixar a temporada ainda mais colorida.

Dia das Crianças: 3 receitas baratas para fazer em família

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O Dia das Crianças, celebrado amanhã, não precisa significar uma conta alta no fim do mês. Com criatividade e ingredientes simples, dá para preparar uma tarde especial para os pequenos sem investir em receitas sofisticadas.

Bolo de cenoura, brigadeiro e cachorro-quente são clássicos que atravessam gerações e continuam fazendo sucesso. Além de econômicos, eles podem virar uma atividade em família, com as crianças ajudando no preparo.

Bolo de cenoura

Farinha, ovos, açúcar, óleo, cenoura e uma cobertura simples de chocolate já garantem um bolo fofinho para o café da tarde. E os pequenos ainda podem ajudar na cozinha.

Brigadeiro de colher

Leite condensado, chocolate em pó e manteiga viram um doce fácil e que dispensa o trabalho de enrolar. Sirva em copinhos e deixe as crianças escolherem os confeitos.

Cachorro-quente caseiro

Pão, salsicha e molho de tomate formam a base. Para incrementar, vale acrescentar o que já tiver em casa, como milho, ervilha, queijo ou batata palha.

Beleza da alma

“A vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver” — José Saramago.

