De braços abertos para o mundo, o Cristo Redentor celebra 95 anos de história, acolhimento e amor ao próximoAlexandre Macieira/Riotur
Como madrinha das Ações Sociais do Cristo Redentor, me sinto muito honrada em fazer parte dessa história e de tudo o que esse monumento representa. E quero aproveitar essa data para lembrar que o Cristo vai muito além do turismo e de ser uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo. Ele é um santuário de braços abertos, que acolhe a todos sem distinção e nos ensina, todos os dias, o verdadeiro significado do amor ao próximo.
Quando olhamos para uma fotografia histórica do Cristo, é impossível não se emocionar ao pensar em tudo o que esses braços abertos representam. São quase 95 anos de uma história que atravessa gerações e continua levando uma mensagem de fé, união e solidariedade para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo.
E vocês sabiam que a Princesa Isabel também tem uma ligação especial com essa história? Em 1888, depois da assinatura da Lei Áurea, um grupo de abolicionistas propôs erguer uma estátua em homenagem à princesa no alto do Corcovado. Ela recusou a homenagem pessoal e pediu que a iniciativa fosse dedicada ao Sagrado Coração de Jesus Cristo, o verdadeiro Redentor dos homens. O projeto original não saiu do papel naquele momento, mas essa passagem histórica se tornou parte da trajetória que levaria, décadas depois, à construção do monumento que conhecemos hoje. Acho lindo recordar essa história e reconhecer a participação de uma mulher em um capítulo tão importante da nossa memória.
Mas o que mais me toca nessa caminhada é perceber que a mensagem do Cristo continua viva nas ações realizadas em favor de quem mais precisa. Por meio de projetos sociais, culturais e ambientais, o Santuário e seus parceiros levam assistência, dignidade e oportunidades a pessoas em situação de vulnerabilidade social. É o amor que sai do discurso e se transforma em cuidado de verdade.
E é com esse espírito que vamos celebrar os 95 anos do nosso Cristo! A programação desta segunda-feira começa às 7h, no Centro de Visitantes Paineiras, com a abertura da mostra Cristo Redentor – Rumo aos 100 Anos. A exposição reúne obras de arte, fotografias e objetos históricos que ajudam a contar a trajetória do monumento, com trabalhos de artistas como Romero Britto, Marco Velasquez e Rafael Ferraraccio, além de um vídeo especial de Fernanda Montenegro.
Às 7h30, será celebrada a Missa em Ação de Graças pelos 95 anos do Cristo Redentor e em honra a Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, com a participação do reitor do Santuário, Padre Omar. A programação também inclui o lançamento de um selo postal comemorativo, criado pelo artista Oskar Metsavaht em parceria com os Correios.
E a festa também será de solidariedade! Das 7h30 às 15h, a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro, recebe a Ação de Amor do Cristo Redentor, com serviços gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade social. Teremos atendimentos de saúde, orientação jurídica, emissão de segunda via de documentos, apoio para quem busca emprego, serviços de beleza, atividades de sustentabilidade e muito mais.
Como estamos falando também do Dia das Crianças, os pequenos terão um espaço especial nessa grande celebração, com recreação infantil, personagens, pintura facial, aplicação de tererê e tatuagens de glitter. A programação inclui ainda almoço, apresentações culturais e um show do Padre Omar com a Banda Cristo Redentor. Ao meio-dia, haverá o cortejo de Nossa Senhora e a oração do Ângelus, conduzida pelo Cardeal Orani João Tempesta.
Meninas, celebrar os 95 anos do Cristo Redentor é celebrar a fé, mas também a capacidade que temos de olhar para o outro com carinho e estender a mão. É lembrar que uma criança merece oportunidades, que uma família precisa de acolhimento e que toda pessoa merece ser tratada com dignidade.
Que os braços do nosso Cristo continuem abertos por muitos e muitos anos, inspirando novas gerações e nos lembrando de que o amor precisa ser colocado em prática. E que, neste Dia das Crianças, a gente consiga oferecer aos pequenos muito mais do que presentes: que possamos dar atenção, proteção, esperança e a certeza de que eles são amados.
Feliz aniversário, Cristo Redentor! Que venham os 100 anos, com ainda mais fé, solidariedade e amor ao próximo!
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