De braços abertos para o mundo, o Cristo Redentor celebra 95 anos de história, acolhimento e amor ao próximo - Alexandre Macieira/Riotur

De braços abertos para o mundo, o Cristo Redentor celebra 95 anos de história, acolhimento e amor ao próximoAlexandre Macieira/Riotur

Publicado 12/10/2026 07:00

Olá, meninas!

