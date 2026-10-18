O Outubro Rosa passa, mas o cuidado com a nossa saúde precisa continuar - Reprodução/Internet

O Outubro Rosa passa, mas o cuidado com a nossa saúde precisa continuarReprodução/Internet

Publicado 18/10/2026 00:00

Vamos aproveitar este mês para olhar com mais carinho para nós mesmas?

A gente cuida da casa, da família, do trabalho e de tanta coisa ao mesmo tempo que, muitas vezes, acaba deixando a própria saúde para depois. Quem nunca adiou uma consulta por falta de tempo, não é mesmo? Mas precisamos mudar esse hábito!

O Outubro Rosa chega para nos lembrar da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mais do que vestir rosa ou compartilhar mensagens nas redes sociais, a campanha é um convite para colocarmos o nosso bem-estar entre as prioridades da vida.

É importante manter as consultas em dia e conversar com um médico sobre os exames indicados para cada idade e situação. Também devemos ficar atentas a mudanças nas mamas, como caroços, alterações na pele ou no formato e secreção pelo mamilo. Esses sinais nem sempre significam câncer, mas precisam ser avaliados por um profissional. E vale lembrar: não ter sintomas não significa que podemos deixar os cuidados de lado.

A correria do dia a dia é grande, mas não deixem o medo ou a falta de tempo afastarem vocês do consultório. Aproveitem este mês para marcar aquela consulta atrasada e incentivar mães, filhas, irmãs e amigas a fazerem o mesmo.

O Outubro Rosa passa, mas o cuidado com a nossa saúde precisa continuar o ano inteiro. Afinal, cuidar de nós mesmas também é uma forma de cuidar de quem amamos!

Unhas aveludadas conquistam as apaixonadas por beleza

Para conseguir o acabamento, são utilizados um esmalte magnético e um ímã próprio - Reprodução/Internet

Para conseguir o acabamento, são utilizados um esmalte magnético e um ímã próprioReprodução/Internet

Sabe aquelas unhas que a gente olha e fica admirando? Pois as unhas aveludadas estão em alta e são uma ótima opção para quem quer fugir do esmalte tradicional!

O efeito é criado com esmaltes magnéticos, que possuem pequenas partículas capazes de refletir a luz, criando um brilho delicado que muda conforme movimentamos as mãos.

E tem cores para todos os gostos! Rosa-claro, nude e lilás são perfeitos para quem prefere discrição. Já vinho, azul, verde-esmeralda e roxo são ótimas escolhas para quem gosta de unhas marcantes. E o melhor: essa tendência também fica linda nas unhas curtinhas!

Para conseguir o acabamento, são utilizados um esmalte magnético e um ímã próprio. Como a técnica exige alguns cuidados, vale procurar uma manicure que conheça o procedimento.

Vocês apostariam nessa tendência? Eu adoro quando a beleza traz novidades que permitem brincar com as cores e experimentar estilos diferentes!



Beleza da Alma

“A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada.” — Søren Kierkegaard.

