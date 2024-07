Projeto Bom Combate oferece aulas gratuitas de jiu jitsu em Duas Barras - Divulgação

Projeto Bom Combate oferece aulas gratuitas de jiu jitsu em Duas BarrasDivulgação

Publicado 18/07/2024 18:18

No último domingo (14), alunos do Projeto Bom Combate participaram do Open Barra de São João, da Liga Armagedom 2024, campeonato de Jiu Jitsu realizado no município de Barra de São João. Na disputa, Duas Barras alcançou várias colocações no pódio. Os destaques foram: Íris Azevedo “Docinho”, Marcos Mayer, Maria Fernanda, Carlos Bigorna, Matheus da São Thomé, Daniel Mendes, Guilherme Mafort e Nicollas.

O projeto Bom Combate, uma iniciativa da Comunidade Aprisco, por meio dos pastores Waber e Eliane, Bernardo Jardim, Ogro, Júnior, Ceará, Rodrigão, Cobra e Mestre Denver, acolhe crianças e adolescentes, oferecendo a oportunidade de praticar o jiu-jitsu gratuitamente. A Prefeitura Municipal de Duas Barras apoia os atletas, disponibilizando transporte e alimentação.