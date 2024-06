As vacinas são um importante instrumento para conter o avanço da dengue no Brasil - Divulgação MS

Publicado 26/06/2024 08:04

Duas Barras entrou na lista de cidades do Estado do Rio de Janeiro selecionadas para receber a vacina contra a dengue. O imunizante está disponível no município apenas para crianças na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, sendo elas o público alvo da campanha, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

O imunizante será ofertado na Policlínica Municipal nesta quinta-feira (27) e no sábado (29), das 8h30 às 15h, e em Monnerat, nesta quarta-feira (26), das 13h às 15h30.

O objetivo do Ministério da Saúde com a ampliação da vacinação é reduzir hospitalizações e óbitos nessa faixa etária, com uma meta nacional de 90% de cobertura vacinal completa.