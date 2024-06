Ao todo, os atletas trouxeram 21 medalhas para Duas Barras - Divulgação Prefeitura de Duas Barras

Ao todo, os atletas trouxeram 21 medalhas para Duas BarrasDivulgação Prefeitura de Duas Barras

Publicado 13/06/2024 17:27

Atletas do projeto "Bom Combate" da Comunidade Aprisco de Duas Barras fizeram bonito na Copa Brasil 2024 de Jiu-Jitsu, II Etapa do Ranking da Federação Fluminense de Jiu Jitsu, realizada na Quadra de Esportes José dos Santos Vieira, em Cantagalo, no fim de maio. Os atletas locais conquistaram 21 medalhas e ainda foram premiados com dois troféus, como a equipe vice-campeã de 2024 e a melhor equipe em nove anos.

O projeto, que oferece aulas gratuitas do esporte para crianças e adolescentes bibarrenses, é liderado pelos Pastores Waber e Eliane, contando sempre com apoio de vários professores.



Os atletas que conquistaram o primeiro lugar em suas categorias foram: Gustavo Combat de Oliveira, Yuri dos Santos Silva, Louany Da Silva Fernandes, Miguel Dos Santos Machado, Jhonne Mhayko Campanaro, Marcos Santiago Mayer, Luiz Henrique Da Rosa, Myrella de Jesus e Nicolly Rodrigues.