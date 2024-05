Concurso tem vagas para todos os níveis de escolaridade - Reprodução Redes Sociais

Concurso tem vagas para todos os níveis de escolaridadeReprodução Redes Sociais

Publicado 24/05/2024 15:08

Vão até dia 1º de julho as inscrições para o concurso público municipal de Duas Barras. O concurso visa preencher 245 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com remunerações de até R$ 11,7 mil. Dentro do total de oportunidades disponíveis existem vagas que serão reservadas à profissionais (PCD) que se enquadrem nos requisitos específicos descritos no edital. Os profissionais admitidos deverão atuar em jornadas de 16 a 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.342,87 a R$ 11.748,55 ao mês.

Os interessados podem se inscrever até 1º de julho apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico do Instituto IASP, responsável pela organização do edital. Para que as candidaturas sejam homologadas, será necessário efetuar o pagamento de taxa com valores entre R$ 55,00 a R$ 100,00.



A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva e redação dissertativa, previstas para o dia 5 de agosto de 2024.



O concurso terá validade pelo período de dois anos, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante, conforme consta no edital disponível em nosso site para consulta.