Equipe do CREAS distribuiu material e orientou a população durante Feira do Produtor RuralReprodução Redes Sociais

Publicado 24/05/2024 14:47

No último sábado (18), a Prefeitura de Duas Barras celebrou o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, uma data crucial de conscientização sobre a importância de proteger as crianças e adolescentes, preservando sua inocência.

A Secretaria de Assistência Social, sob a liderança do Secretário Paulinho Turque, mobilizou a equipe do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) para participar ativamente da Feira do Produtor Rural.

"É importante ressaltar que cada um de nós pode fazer a diferença! Caso suspeite ou tenha conhecimento de qualquer caso de violência contra crianças ou adolescentes, não hesite em denunciar! Juntos, podemos construir uma sociedade mais segura e protetora para as futuras gerações", orienta a prefeitura.