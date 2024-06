Evento contou com a presença do secretário de agricultura, Dr. Aldair José Teixeira - Divulgação

Evento contou com a presença do secretário de agricultura, Dr. Aldair José TeixeiraDivulgação

Publicado 17/06/2024 18:56

Na manhã da última quarta-feira (12), a Associação de Produtores Rurais da Cachoeira Alta e Gavetinha, presidida por Leonardo Serafim, realizou um importante encontro com a participação da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O evento contou com a presença do secretário de Agricultura, Dr. Aldair José Teixeira, que prestigiou a iniciativa e abordou questões fundamentais para o desenvolvimento da agricultura local.

A reunião teve como foco principal as temáticas relacionadas ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), um dos programas governamentais mais relevantes para os pequenos produtores rurais. Diversos produtores da região compareceram para discutir as oportunidades e desafios associados ao PAA e outras iniciativas de apoio à agricultura.

Compromissos e Parcerias

Durante o evento, o secretário Dr. Aldair José Teixeira parabenizou a Associação pela iniciativa e destacou a importância de valorizar ações como esta. Ele se comprometeu a requerer junto aos órgãos competentes a obtenção de um caminhão para auxiliar no escoamento da produção até os entrepostos, bem como no transporte de insumos essenciais para os produtores.

“Precisamos que todos produtores de nossa terra tenham acesso aos mais variados programas governamentais, e valorizar ações como esta da Associação é nossa obrigação”, ressaltou o secretário.