Concurso havia sido impugnado pela justiça em julho após o Ministério Público RJ impetrar ação que apontava possíveis irregularidades na contratação da banca organizadora - Divulgação

Concurso havia sido impugnado pela justiça em julho após o Ministério Público RJ impetrar ação que apontava possíveis irregularidades na contratação da banca organizadoraDivulgação

Publicado 24/10/2024 16:51

As inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Duas Barras terminam na próxima sexta-feira (25). O edital lançado tem 243 vagas de ensino fundamental, médio, técnico, magistério e superior para ingresso no quadro de pessoal da administração municipal em cargos de carreira, sob regime estatutário, além de formação de cadastro reserva.

Do total de ofertas, 52 são para ensino fundamental, 87 para níveis médio e técnico e 104 para formação superior. O concurso oferece salários entre R$ 1.412,00 e R$ 8.164,38 e terá ainda 5% das vagas reservadas para as pessoas com deficiência.



O edital está sob responsabilidade da banca IDESG. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para os cargos de nível superior.

Os candidatos inscritos serão avaliados por meio das seguintes etapas:



- prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

- prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para procurador municipal;

- prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para motoristas, operador de máquinas e tratorista;

- teste de aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório, para guarda municipal; e

-prova de títulos, de caráter classificatório, para procurador municipal e cargos do magistério.