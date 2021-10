Novas unidades de saúde serão inauguradas em Duque de Caxias - Gabriel Mendes e SMODC/Divulgação

Novas unidades de saúde serão inauguradas em Duque de CaxiasGabriel Mendes e SMODC/Divulgação

Publicado 19/10/2021 13:29

Duque de Caxias - A população de Duque de Caxias vai poder contar, até o final do ano, com mais um Hospital Infantil, uma UPH (Unidade Pré-Hospitalar), três UBSs (Unidades Básicas de Saúde), um hospital municipal para cães e gatos e um canil municipal para tratamento de animais e adoção. Nos últimos quatro anos, a Prefeitura construiu, reformou e ampliou diversas unidades de saúde beneficiando moradores dos quatro distritos.



Na Avenida Pedro Lessa, no bairro Olavo Bilac (primeiro distrito), uma UBS está em fase final de construção. A unidade vai atender também moradores do Jardim Leal e localidades vizinhas com várias especialidades médicas.

Novas unidades de saúde serão inauguradas em Duque de Caxias Gabriel Mendes e SMODC/Divulgação

No segundo distrito, está sendo construída uma nova UPH no bairro Pilar, na Rua Carlos Avelar, em frente a atual. O mini hospital vai funcionar com equipamentos modernos, emergência 24 horas, exames laboratoriais, raio-X, ultrassonografia, ecocardiograma, sala de vacinas, uma sala vermelha que funcionará como uma pequena UTI, além de atender a população com consultas ambulatoriais em diversas especialidades e programas de saúde. No bairro Figueira, já está quase pronta a UBS localizada junto a(BR 040), que vai funcionar com diversas especialidades.No bairro Parada Angélica, no terceiro distrito, para desafogar os atendimentos nae no Hospital Infantil Ismélia da Silveira, a Prefeitura está construindo um hospital infantil com oito consultórios, seis salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, de raio-X e dependências para os profissionais de saúde. No quarto distrito, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil está construindo uma UBS no bairro Vila Canaã e vai iniciar a construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Jardim Olimpo.Os moradores do município apaixonados por cães e gatos poderão contar também com umque está sendo construído no bairro Jardim Primavera. A nova unidade de saúde ficará localizada à Alameda Xavier Filho, próximo à Prefeitura, vai funcionar com equipamentos modernos e contará com laboratório, salas de cirurgias e de internação. Terá ainda consultórios de triagem e atendimento, salas de curativos e vacinação,, sala de ressonância, três salas de cirurgias, sala de esterilização, área de internação com dez baias, laboratório e necrotério.Outra realização para atender animais de pequeno porte será o canil municipal que está sendo construído na, em Xerém. O local, projetado para o bem-estar dos animais em ambiente agradável e seguro, será um abrigo para cães e gatos abandonados no município que serão tratados pelos veterinários e colocados para adoção. O canil contará com salas de cirurgia, curativo, eutanásia, vacinação, triagem e esterilização, além de necrotério, laboratório, espaços para banho e tosa, espaços de internação e para recuperação dos animais.