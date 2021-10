As aulas têm quatro horas de duração, abordando temas como metas financeiras pessoais e do negócio - Prefeitura de Duque de Caxias / Divulgação

As aulas têm quatro horas de duração, abordando temas como metas financeiras pessoais e do negócioPrefeitura de Duque de Caxias / Divulgação

Publicado 18/10/2021 12:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por meio da Fundec e do Colégio Carlos Gomes, iniciaram, nesta segunda-feira, 18, o período de inscrição para o novo curso técnico gratuito de nível médio de Nutrição e Dietética da Fundação.

O Colégio Carlos Gomes vai oferecer aos alunos toda a infraestrutura e metodologia de ensino referentes ao curso, com objetivo de desenvolver profissionais que irão aprender a gerar manutenção e recuperação em relação à saúde humana em áreas de alimentação. O acordo de cooperação prevê uma oferta de 30 vagas para a qualificação (com 18 meses de duração). Os interessados devem realizar a inscrição através do site (www.fundec.rj.gov.br), até o dia 18/11. O sorteio acontece dois dias após o término do prazo de inscrição, no dia 20/11.

Para se candidatar às vagas, é obrigatório ter nível médio completo e 18 anos ou mais. O resultado com os nomes dos sorteados estará disponível no dia 22/11, no site da Fundec, a partir das 08h.

Quem quiser mais informações deve entrar em contato, através do WhatsApp, no número (21) 97464-6089.