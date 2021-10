Av. Automóvel Clube será recapeada em Duque de Caxias | Duque de Caxias | O Dia

Av. Automóvel Clube será recapeada em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 15/10/2021 14:59

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está realizando o recapeamento asfáltico da Avenida Automóvel Clube, no terceiro distrito, como parte do programa de revitalização dos bairros. Principal via da região, a Avenida Automóvel Clube foi duplicada em toda sua extensão durante a primeira gestão do prefeito Washington Reis que também construiu a ciclovia que beneficia diariamente milhares de moradores. Dos 18 km de extensão, mais de 12 já foram executados pela Secretaria de Obras.

O serviço será concluído em breve beneficiando moradores e motoristas que circulam pela região. Essa é mais uma obra realizada pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. A Avenida Automóvel Clube liga a Rodovia Washington Luiz ao distrito de Piabetá, em Magé. A pista para ciclistas também ganhou nova pavimentação asfáltica e nova iluminação em led, a exemplo da via.

Em toda região do terceiro distrito, a prefeitura já concluiu e está realizando obras de infraestrutura, através do programa de melhoria dos bairros. As comunidades também estão sendo beneficiadas com obras de drenagem, pavimentação e iluminação em led que, além de econômica, proporciona mais segurança à população.