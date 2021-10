PM realiza ação social na comunidade da Lagoinha, em Caxias - Divulgação

Publicado 14/10/2021 12:46

Duque de Caxias - A semana da criança foi de muita festa para os pequenos moradores da Lagoinha. Policiais militares do 15º BPM realizaram uma festividade em homenagem ao Dia das Crianças. O objetivo foi aproximar a população da Polícia Militar, já que a corporação realiza uma ocupação na região há duas semanas.

Foram distribuídos cerca de dois mil brinquedos, doados diretamente pelos policiais militares do 15º BPM. A ação contou com a presença do novo comandante do batalhão de Caxias, coronel Alessandro Oliveira Viana.



