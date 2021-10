Vereadores de Caxias cobram solução de crimes em Duque de Caxias - Art Video/ Lucas Castelli/Divulgação

Publicado 13/10/2021 20:12

governador Cláudio Castro vai receber, na tarde desta quinta-feira (14/10), o presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), para falar sobre os recentes episódios de Duque de Caxias - Ovai receber, na tarde desta quinta-feira (14/10), o presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), para falar sobre os recentes episódios de assassinatos de vereadores da Casa . O parlamentar vai acompanhado de todos os vereadores da cidade da Baixada Fluminense. O encontro vai acontecer no Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio, às 16h.

Na tarde desta quarta-feira (13), todos os parlamentares do Legislativo caxiense se reúniram, no plenário da Câmara, para cobrar medidas que serão tomadas a fim de garantirem a segurança e a integridade física dos vereadores, assim como cobrar das autoridades competentes respostas para os ataques que o Legislativo vem sofrendo nos últimos meses.



O presidente Celso do Alba chamou de “ataque à democracia” a violência contra os vereadores e disse que, toda a Câmara está preocupada. Celso citou que a Comissão de Segurança da Câmara irá acompanhar as linhas de investigação e que a segurança dos vereadores será reforçada a fim de coibir as ameaças que alguns têm recebido. Ressaltou também que a Casa irá se reunir com o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar para discutir questões como o aumento de efetivo nas ruas, sistemas de segurança e lamentou as mortes.

Enterro

A Câmara Municipal de Duque de Caxias informou que o corpo do vereador Alexsandro Silva Faria, Sandro do Sindicato/SD), será velado nesta quinta-feira (14), a partir das 5h, na capela do cemitério Nossa Senhora do Pilar. O sepultamento está marcado para às 10h, no mesmo local, e irá obedecer aos protocolos sanitários, por conta da pandemia do novo Coronavírus.

O SITICOMMM (Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem Industrial, Mobiliário, Mármore e Granito e do Vime), emitiu nota repudiando o "covarde assassinato do colega diretor licenciado e vereador Alexsandro Silva Faria, o Sandro do Sindicato. Toda diretoria SITICOMMM se solidariza com familiares e amigos e lamentam profundamente a perda de seu ente querido".