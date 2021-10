Câmara de Vereadores de Duque de Caxias - ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Câmara de Vereadores de Duque de CaxiasART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Publicado 13/10/2021 10:31

Duque de Caxias - Após a terceira morte de vereador na cidade da Baixada Fluminense, o presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), convocou para a tarde desta quarta-feira, 13, às 15h30, uma reunião extraordinária, com todos os integrantes da Casa. O objetivo será cobrar das autoridades competentes uma resposta para os ataques que o Legislativo vem sofrendo nos últimos meses.

"Isso é um assunto muito sério. Já venho alertando sobre as ameaças que estamos recebendo. É uma afronta contra a democracia o que está acontecendo na nossa cidade hoje. Foram três vereadores mortos em dez meses, e em plena luz do dia", cobrou Celso do Alba.

Evento para mulheres ocorrerá na Câmara de Vereadores de Duque de Caxias Divulgação

Em nota enviada, a Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores e servidores, lamentou o falecimento do vereador Alexsandro Silva Faria, Sandro do Sindicato (Solidariedade). "Eleito para seu primeiro mandato, em 2020, Sandro do Sindicato obteve 3.247 votos. Ele deixa como legado uma trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação ao trabalho e à família. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor".

Na manhã desta quarta-feira, 13, o vereador de Duque de Caxias Alexsandro Silva Faria, mais conhecido como Sandro do Sindicato (Solidariedade), foi assassinado a tiros de fuzil . O crime aconteceu na Avenida Governador Leonel Brizola, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e está no local. A ocorrência está em andamento.

Histórico dos assassinatos

Em março deste ano, o vereador de Duque de Caxias Danilo Francisco da Silva (MDB), Danilo do Mercado , e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram mortos a tiros, no bairro de Jardim Primavera. Segundo informações do partido do vereador, o assassinato a tiros aconteceu na Praça Jardim Primavera, em Caxias. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) também confirmou a ocorrência e abriu um inquérito para investigar o caso.

Em setembro, o vereador Joaquim Jose Quinze Santos Alexandre, mais conhecido como Quinzé , foi morto a tiros, por volta das 20h20, no limite entre Caxias e São João de Meriti, na estrada conhecida como São João-Caxias. Policiais militares do 21° BPM (São João Meriti) foram acionados e chegaram ao local, no bairro Parque Novo Rio.