Vereador Sandro do Sindicato é morto em CaxiasReprodução

Publicado 13/10/2021 09:25 | Atualizado 13/10/2021 09:28

Duque de Caxias - O vereador Alexsandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato foi morto, na manhã desta quarta-feira, 13, a tiros no bairro do Pilar. Segundo as primeiras informações, ele foi atacado por criminosos, quando saía de uma van. Ainda não há motivação do crime. Policiais foram acionados e estão indo para o local.

Vereador da cidade pelo Partido Solidariedade, Sandro do Sindicato era montador de estrutura metálica e foi eleito vereador por Duque de Caxias, com 3.247 votos na última eleição. Ele é o terceiro vereador morto no município em 10 meses.

Histórico dos assassinatos

Em março deste ano, o vereador de Duque de Caxias Danilo Francisco da Silva (MDB), Danilo do Mercado , e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram mortos a tiros, no bairro de Jardim Primavera. Segundo informações do partido do vereador, o assassinato a tiros aconteceu na Praça Jardim Primavera, em Caxias. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) também confirmou a ocorrência e abriu um inquérito para investigar o caso.